Beyoncé retirará término ofensivo de una canción tras protestas

agosto 1, 2022 - 3:59 pm

1902033

Beyoncé eliminará de su nueva canción «heated», un término despectivo para las personas discapacitadas, aseguró el lunes un portavoz, tras las protestas de los activistas que lo consideraron ofensivo.

La megaestrella del pop estadounidense volverá a grabar el tema de su último álbum Renaissance, en el que originalmente cantaba la letra «Spazzin’ on that ass, spazz on that ass«.

Co-escrito con el rapero canadiense Drake, el tema parece utilizar la palabra «spaz» en el sentido coloquial de perder temporalmente el control o actuar de forma errática, pero los defensores de la discapacidad señalaron que la palabra deriva de «espástico».

La espasticidad es un trastorno del movimiento que implica rigidez muscular y movimientos torpes y que padecen 80% de las personas con parálisis cerebral.

«La palabra, no utilizada intencionadamente de forma dañina, será sustituida», dijo un portavoz de Beyoncé a la AFP por correo electrónico.

En junio, la cantante estadounidense Lizzo regrabó la canción «Grrrls» para eliminar el mismo término tras las quejas por considerarlo despectivo.

Hannah Diviney, activista australiana por la discapacidad, dijo que el uso de la palabra por parte de Beyoncé «se siente como una bofetada en la cara, a la comunidad de discapacitados y al progreso que intentamos hacer con Lizzo».

So @Beyonce used the word 'spaz' in her new song Heated. Feels like a slap in the face to me, the disabled community & the progress we tried to make with Lizzo. Guess I'll just keep telling the whole industry to 'do better' until ableist slurs disappear from music 💔

— Hannah Diviney (@hannah_diviney) July 30, 2022