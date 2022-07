julio 11, 2022 - 5:08 pm

Belinda confesó que dura hasta tres días sin bañarse y generó comentarios entre sus seguidores.

Pese a que la española, en diversos temas, suele causar risa o empatía, esta vez, provocó reacciones al hacer esta revelación sobre su higiene personal.

Belinda ha sido noticia, primero por el controvertido beso de a tres que se dio con Lola Rodríguez y la drag queen Valentina y ahora por revelar que dura hasta res días sin bañarse.

En una entrevista al medio español Freeda, para promocional de la nueva serie de Netflix Bienvenidos al Edén, la cual ella protagoniza, dijo que ha pasado hasta tres días sin bañarse

Belinda fue cuestionada sobre sus hábitos de higiene personal.

Al preguntarle cuánto es tiempo máximo que ha pasado sin bañarse «Tres, máximo pero no me gusta estar sin ducharme». La frase no dejó convencidos a sus fans, quienes reaccionaron de inmediato en las redes sociales.

Diversos comentarios inundaron las redes sociales con críticas a la cantante y actriz española que conquistó México.

El medio también le preguntó cuál fue la mejor sorpresa de este año, a lo que respondió: formar parte de la serie «Bienvenidos al Edén».

Cabe recordar que, algunos famosos han declarado que no se bañan frecuentemente. Uno de ellos, Jake Gyllenhaal, quien lo admitió en la revista Vanity Fair en la que afirmó que, para él, bañarse era cada vez menos necesario.

Belinda se arrepiente de haber hecho pública su relación con Nodal

En otra entrevista con la revista Vogue, la intérprete de Luz sin gravedad, también respondió sobre la ruptura con el cantante mexicano Christian Nodal.

Belinda y Christian Nodal eran una de las parejas más seguidas en el mundo de la farándula, pero el final de su relación generó muchos comentarios.

La artista dijo que se arrepiente de haber mostrado su relación amorosa públicamente. «Pues claro, cien por ciento. Y no lo volvería hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón de haber expuesto ese tema como lo hice».

La estrella también destacó que «De los errores de aprende».

Esto encendió la polémica entre sus seguidores porque además la artista añadió: «Pero bueno, así es la vida» y concluyó que escogió mal a su pareja.

E. García

Noticia al Día