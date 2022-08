Bambi cumple 80 años provocando lágrimas como la historia más triste de Disney

agosto 12, 2022 - 1:07 pm

Bambi. El 13 de agosto de 1942 tuvo lugar el estreno de la que aún es una de las obras más maduras y tristes de la cinematografía de Disney.

El 13 de agosto de 1942, en el Carthay Circle de Nueva York, se estrenó la historia del pequeño cervatillo Bambi, que ochenta años después sigue provocando lágrimas. La primera película animada de Disney en mostrar la muerte de una forma directa a los niños.

La muerte de la madre de Bambi a manos de un cazador sentó un precedente dentro del cine de animación infantil, porque era la primera vez que se mostraba este tema de una manera tan evidente al público infantil.

Walt Disney defendió la idea de que la muerte también debía estar presente en sus relatos: “No creo que haya que aligerar los hechos para los niños, tanto en la vida como en el cine”, argumentó, según recoge el libro Los archivos de Walt Disney.

La cinta narra la historia de cómo ese pequeño cervatillo tímido que vive con su madre en el bosque, poco a poco va haciendo nuevos amigos como el conejo Thumber, la mofeta Flower y la cervatilla Faline, a la vez que va aprendiendo grandes lecciones de su madre.

Cuando la pierde, Bambi se va a vivir con su padre, The Great Prince of the Forest, y tiempo después, se convierte en un ciervo joven y fuerte, que tendrá que luchar por el amor de su vida, Faline, la cierva que conoció de pequeño, y enfrentarse a su peor enemigo, el hombre.

Con información de El Espectador