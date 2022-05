Así fue el concierto de Natti Natasha en Venezuela (+Video)

mayo 6, 2022 - 12:40 pm

1881473

Unas cuatro mil personas llenaron la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) en Caracas la noche del jueves para ver a la dominicana Natti Natasha, quien invitó a los presentes «a perrear».

Una rumba que reunió incluso a quienes no pudieron obtener un boleto de entrada, con invitados como Corina Smith, Daniela Barranco y la dominicana Sharlene, quienes fueron las encargadas de calentar el show en el que los efectos especiales en las tres pantallas que adornaban la tarima y la pirotecnia, jugó un papel importante.

Una vez en escena la ganadora del Latin Billboard, presuntó a los presentes: «¿A qué vinimos? A perrear (…) Así que let’s go!», y acto seguido comenzó a mover las caderas al son de la música.

En su primera interacción con el público la estrella del reguetón y pop latino, expresó su emoción y agradecimiento por la invitación y el apoyo brindado por los venezolanos.

«Yo estaba de vacaciones, no quería ir para ningún lado porqué está mi bebé Vida Isabel, a mi me dijeron ´¿Qué tú crees si te vas a Venezuela, porque allá te quieren ver,?´ y yo dije ´claro que sí que me voy para allá porque yo quiero gozar y porque yo sé todo el apoyo que a mi me han dado aquí´», comentó.

Éxitos como «Ram Pam Pam», “Sin pijama”, «Criminal», «La mejor versión de mí», «Zona del perreo» y otros formaron parte del repertorio que disfrutaron los caraqueños, que incluso se apostaron a las afueras del CCCT para ver el espectáculo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SÁBADO EN LA NOCHE (@sabadoenlanochegv)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Globovisión