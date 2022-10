Aseguran que Christian Nodal lleva una vida de excesos

2296820

Christian Nodal nuevamente se encuentra en el ojo del huracán por continuar con una vida llena de excesos.

El mexicano de 23 años ha llevado una vida amorosa que ha estado expuesta al público. Su relación con Belinda fue mediática y tras culminarla, cada detalle de su vida íntima es momnitoreado por sus fans y medios de comunicación.

Luego de la confirmación de su noviazgo con la rapera Cazzu, se rumora que Christian Nodal continúa con sus excesos de consumo de alcohol y salidas con otras mujeres.

El cantautor mexicano venía lidiando con este probelama y habría recaído tras romper la relación amorosa con la cantante y actriz española Belinda.

Christian Nodal reveló en entevista para la revista Life and Style México, que tras obtener fama llevó vida de excesos, incluso salía a fiestas a diario y compraba cosas de valor innecesarias.

El artista habló de cómo la fama lo llevó a cometer errores.“Tener fama y dinero es lo más peligroso que le puedes dar a alguien que no está preparado. La verdad es que todo lo que me pasó me asustó,» afirmó.

Añadió: «Salía de fiesta todos los días, es como pararte en la cima del edificio y sentir mucho vértigo. Sentí como si me inyectaran adrenalina cada vez”.

«Fue como un materialismo histérico. Me compré un Ferrari, relojes, joyas. Llegó un momento en el que si no traía ropa de marca no me sentía seguro con la gente».

«Pensaba que el dinero era vivir la vida loca, al extremo, rápido y sin pensar las cosas», relató.

Según TV Notas, una fuente cercana al intérprete reveló que «Cuando terminó con Belinda, a principios de febrero de este año, él estaba de donjuán, estando con una chica y después con otra, porque lo cacharon varias veces».

«Incluso, muchas cosas de las que no se enteraron, pero se metió con cuanta mujer pudo» agregó.

Esta vida loca sin duda le ha traído problemas a Nodal y lo peor es que la estrella de música regional parece no estar interesaso en salir de esa peligrosa etapa.

Christian Nodal estaría viviendo las consecuencias de su vida desordenada



Esa misma fuente, cercana a los empleados del artista, aseguró a TVNotas que el cantante fue diagnosticado con herpes en abril pasado, enfermedad de transmisión sexual que está controlada y en tratamiento, pero que lo preocupa.

«Entonces esa vida alocada que llevó por meses, le trajo consecuencias y ahora se da de topes”, añadió la misma fuente.

Christian Nodal recibe consejos por sus amigos cercanos según la fuente y al parecer no obedece: «Ya se lo explicamos de mil formas y si no entiende, será su problema».

«Él sabe que el alcohol le puede dañar la voz. Será su rollo si quiere terminar rápido con su carrera,” sentenció.

Asimismo, el intérprete de Botella tras botella confesó que sufría de ansiedad y explicó que estaba asistiendo a terapias.

Con información de Yahoo.com