Aseguran que Chayanne se hizo una cirugía

septiembre 15, 2022 - 5:20 pm

1913159

Tras la publicación de un video de Chayanne en las redes sociales, se generó un debate entre los fans para saber si se hizo una cirugía en el rostro.

Chayanne es un artista de 54 años que sigue luciendo atractivo para sus admiradoras, pero la duda su se hizo un retoque estético para verse más joven esta sobre la mesa.

Lea también: El Mariachi Vargas cumple hoy 124 años: «¡Oj, y han cantao poco Las mañanitas!», diría un jobitero (Video)

El cantante puertorriqueño colgó el video el pasado mes de junio en su Instagram para anunciar el video de la canción “Te amo y punto”, pero es ahora cuando se volvió viral.

Algunos de los admiradores del artista aseguran que en el clip hay pruebas de que el intérprete de Dejaría todo se hizo algo en el rostro para verse más joven.

En el clip Chayanne habla del lanzamiento de la canción «Te amo y punto», pero lo que más llamó la atención fue que su rostro parecía inflamado y sin expresiones faciales.

El diario El Mundo, explicó que algunos creen que el cantante se habría sometido a varias cirugías plásticas en los últimos años. Una de esas sería la bichectomía, un procedimiento de moda que elimina la grasa bucal y resulta en un rostro más esbelto y afinado.

Chayanne indiferente ante las criticas

Chayanne se hizo famoso en la década de los noventa por sus canciones de amor y por sus característicos pasos de baile.

Se ha destacado además por ser poseedor de un cuerpo escultural gracias a sus rutinas de ejercicios que comparte en sus redes sociales.

En cada publicación el artista recibe cientos de mensajes de admiración y apoyo por su impecable carrera artística, pero ahora es blanco de criticas.

El también actor dijo en entrevista a People en 2019: «Yo soy feliz y no hay complejos. Dicen que un caballero no tiene memoria y que no se debe preguntar la edad. Pero yo no tengo ningún problema con que me pregunten».

Chayanne refirió que mantiene su físico gracias a una vida saludable. “Desde siempre he creído en cuidarme, en hacer ejercicio diariamente, en comer sano, pero sin tener que privarme de lo que me gusta. Solo creo que todo se debe hacer con medida”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chayanne™ (@chayanne)

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día