Anuel AA reaccionó contra Karol G por supuesta dedicatoria tras presentación en Coachella

abril 19, 2022 - 4:33 pm

Anuel AA y Karol G eran una de las parejas preferidas en el mundo de la música y su separación causó conmoción entre sus fanáticos. El tema se vuelve viral por tema que Karol G habría dedicado al artista puertorriqueño.

Ahora, con cada uno por su lado, han ocurrido indirectas que el mundo del entretenimiento ha notado entre los dos. La última ocurrió de parte del cantante puertorriqueño, quien al ver la presentación de la colombiana en Coachella, se sintió aludido por unos comentarios que hizo en el escenario la llamada Bichota.

La cantante lanzó frases en la tarima como “hay un ex que me sigue diciendo te quiero, te extraño”, lo cual fue tomado por Anuel como un mensaje para él. Ante esto no dudó dar su opinión por medio de su perfil oficial de Instagram.

“Y eso que dicen que supuestamente soy yo el que estoy estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes. Yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo. Suéltenme en banda que a mí sin cojones me tiene, y ya es la única reacción mía que van a tener. Piensen lo que quieran pensar y lo que sea que los estén haciendo creer”, escribió en una de las historias que permite hacer esta red social.

Por el momento no hay una respuesta de Karol G, quien tuvo una presentación de lujo en Coachella 2022.

