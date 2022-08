Anmarie Camacho espera su primer hijo.

agosto 1, 2022 - 10:38 am

La animadora del magazine matutino del canal de Horizonte Vitrina, sorprendió a sus seguidores al confirmar la noticia que tanto había anhelado: se encuentra en la espera de su primer hijo, junto a su pareja, el pelotero Jesús Guzmán.

Ser madre se había convertido en la prioridad para Anmarie. Desde hace un par de años afirmaba que dentro de sus planes se encontraba tener un hijo. Deseo que se hizo realidad y compartió con su audiencia, completamente en vivo, durante la celebración de su cumpleaños en el programa Vitrina. Transformando así sus días en esperanza e ilusión ¡Va a ser mamá de un varón!

Con una hermosa sonrisa que ilumina su rostro, Camacho confiesa sentirse muy feliz desde que se enteró de la noticia: “sí, era mi sueño más anhelado y hoy puedo decir que lo estoy cumpliendo”.

“Ya soy una mujer más adulta, madura, he quemado muchísimas etapas, he vivido a plenitud, me siento feliz con la persona con la que estoy compartiendo mi vida. Mi familia y sus familias llevamos una compenetración maravillosa, o sea, creo que todo está alineado en este momento”.

Para nadie es un secreto que sus días transcurren con una gran carga laboral. Anmarie no solo es conductora en Televen, también se ha caracterizado por conjugar la animación con la radio y los negocios, siendo imagen de reconocidas marcas y representante de su propio sello “Estilo Anmarie”.

Los planes a futuro no se hacen esperar y desde ya comienza a planificarse: “Voy a seguir con la misma constancia, con la misma disciplina, porque soy una mujer extremadamente ordenada y por eso yo creo que he podido cumplir con mis metas, así que voy a tener que ordenarme un poquito más. ¡Claro! Me imagino que también tendré situaciones profesionales que habrá que aplazar por un corto tiempo porque, obviamente, un bebé amerita mucha responsabilidad”.

Anmarie Camacho, una mujer que se ha afianzado en los medios de comunicación, hoy abre las puertas para compartir con toda Venezuela esta noticia que embarga de alegría a la familia, e invita a sus seguidores a acompañarla en esta nueva faceta, su gran sueño hecho realidad.

