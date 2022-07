Anitta se opera y cancela sus conciertos: «Era eso o morir de dolor»

julio 9, 2022 - 9:30 pm

-Anitta, la popular cantante brasileña, tendrá que detener su actividad durante varias semanas, debido a que tiene que someterse a una cirugía después de que los doctores le diagnosticasen una endometriosis.

«Nueve años desde que empezó esta telenovela. He probado todo lo que me han dicho todo tipo de médicos. Todos los consejos y las técnicas que me han explicado. Incluso he probado las de Google. Nada ha funcionado. Después de nueve años, iba siendo hora de encontrar una solución, pero nunca me pidieron una resonancia. Ninguna», dice en Twitter desde su cuenta oficial.

9 anos dessa novela e eu já tentei de TUDO que todos os tipos de médicos ja falaram. Todas as dicas, conselhos, técnicas que os médicos deram ou do Google também já tentei. E NADA. (e 9 anos deu foi tempo de eu tentar solução hein) porém NUNCA me pediram uma ressonância. Nenhuma — Anitta (@Anitta) July 8, 2022

«Ningún artículo, sitio web, etc. considera la cistitis recurrente como un posible síntoma de la endometriosis. Por cierto, si buscáis cistitis en Google, los artículos cuentan que ‘se puede dar hasta cuatro veces en un año’. En mi caso, sólo durante ese mes he tenido seis», continúa.

Tras esta explicación, confirma que se va a operar. «Mi cirugía está programada y aquí hago un llamamiento para todas las mujeres. Necesitamos más acceso y más interés general en cuidar del cuerpo femenino para que podamos ser libres y cuidarnos», finaliza.

Enfim… minha cirurgia tá marcada e aqui fica meu apelo por mais informações para as mulheres. Mais acesso, mais interesse geral em cuidar do corpo feminino para que a gente possa ser livre e conseguir se cuidar — Anitta (@Anitta) July 8, 2022

Además, explica que tenía un «dolor tan fuerte que quieres hacer cualquier cosa para que desaparezca» y que «era operarse o morir de dolor», pues esta dolencia no le afecta sólo cuando mantiene relaciones sexuales, sino también cuando menstrúa.

Es posible encontrar diversos mensajes, en los que habla de los grandes dolores e inconvenientes que esta enfermedad le causa, impidiéndole hacer vida normal.

E é isso galera… da América à Europa sem dormir pq a dor fala mais alto que tudo. Você não consegue se concentrar num livro, num filme, nada. Só dar Google em como resolver esta merda… e é inacreditável a falta de informação que a mulher tem que passar viu. — Anitta (@Anitta) July 8, 2022

Noticia al Día con información de Marca