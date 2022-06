junio 16, 2022 - 6:21 pm

La cantante Ángela Aguilar aconsejó «No tener novio» a sus fans y este consejo para el amor, causó revuelo entre sus seguidores.

La hija de Pepe Aguilar no deja de sorprender a sus fans y esta vez los dejó hasta preocupados ante tal declaración. Está decepcionada.

No es un secreto que la cantante es una de las representantes de música vernácula más destacada del momento, ella continúa cosechando éxitos en el terreno profesional; sin embargo, en el tema del corazón, al parecer, la situación es otra, reseñó Telemundo.

Ángela durante el fin semana, se tomó unos minutos durante su presentación en Jalisco, México para aconsejarle a sus fans que no tengan novio.

La cantante mexicana explicó que fue luego de una decepción amorosa que llegó a esa conclusión: “La siguiente canción que voy a cantar yo la compuse a un niño que era muy mal portado”.

Asimismo, la intérprete, sin dar más detalles de por qué no recomienda enamorarse, continuó: “Déjenme decirles aquí: ‘Niñas no tengan novio, no tengan novio’. No tengo nada más qué decir, más que no tengan novio”, insistió.

Ángela Aguilar añadió; “Pero para los que tomamos esa terrible decisión de tener un novio y, si algún día les rompen el corazón, que espero que no, le van a dedicar ‘Inevitable”.

Y es que la joven artista dejó ver claramente que ya tuvo su primera mala experiencia en el amor.

La estrella de la música mexicana explicó que fue luego de una decepción amorosa que llegó a esa conclusión.

Ángela Aguilar quiere estar sola

La talentosa integrante del clan Aguilar ya da muestras que tiene un carácter fuerte y en cuestiones del amor no anda con rodeos.

Antes de sugerirle a sus seguidoras que asistieron a uno de sus conciertos a no tener novio, muchos recordaron que hace dos meses se filtraron fotos de ella con el compositor Gussy Lau, con quien se le relacionó sentimentalmente.

Ángela Aguilar cree que tener novio es una «terrible decisión» y así lo hizo saber en público. ¿Será que no le fue bien con Gussy Lau?.

Lo cierto es que críticos, opinan que la nieta de Antonio Aguilar está muy joven para hacer este tipo de juicios,sin embargo, respetan su decisión y se espera que el amor vuelva a ilusionarla.

