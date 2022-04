Andrew Garfield anuncia que se tomará un descanso de la actuación

abril 28, 2022 - 6:45 am

1879665

Andrew Garfield anunció que se tomará un descanso de la actuación. La estrella de Spider-Man, de 38 años, acaba de salir de tres grandes películas: The Eyes of Tammy Faye, tick, tick… BOOM! y Spider-Man: No Way Home.

“Voy a descansar un poco”, declaró a Variety. “Necesito recalibrar y reconsiderar lo que quiero hacer a continuación y quién quiero ser, y simplemente ser un poco como cualquier persona durante un tiempo”.

“Porque, como sabes, la temporada de premios es una montaña rusa”.

“Necesito ser un poco normal por un tiempo”.

Durante la producción de The Eyes of Tammy Faye, la madre de Garfield murió de cáncer. En una reciente entrevista con The Independent, dijo: “Pude estar con mi madre en los últimos 10 días de su vida. Y no hay nada más vital que eso…”

“No dejamos nada sin decirnos. No quedó ninguna cosa sin decir”.

Aseguró que fue difícil volver a Estados Unidos para el resto del rodaje. “Fue duro volver, no voy a mentir, fue muy, muy duro volver a rodar”.

“Pero fue algo extraño porque mi madre quería que lo hiciera. Así que eso fue a lo que me aferré. Ella decía: ‘Necesito saber que todavía estás en el mundo, necesito saber que estás viviendo’”.

La próxima vez que veremos a Garfield será en la serie de crímenes reales Under the Banner of Heaven, que se emitirá en EE.UU. en Hulu el 28 de abril. Todavía no se ha anunciado la fecha de lanzamiento en el Reino Unido.

Lea también: Psicóloga afirma que Amber Heard sufre trastornos de personalidad

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

The Independent en Español