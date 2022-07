julio 15, 2022 - 4:22 pm

1898142

Andrés García hizo curiosas revelaciones sobre su hija recientemente.

El actor, oriundo de República Dominicana, pero con una carrera brillante en México, preocupó a sus fans tras ser noticia al informar que había sufrido una caída y que llegaba el fin luego de romperse la cabeza.

Entre otras cosas el artista dijo que sufría de cirrosis y otras patologías que lo han debilitado en los últimos años.

El histrión además, hizo una revelación sobre la relación con su hija Andrea que dejó atónitos a muchos.

García, primero aseguró que ella lo acusó de presuntos tocamientos indebidos que habrían ocurrido cuando era una niña.

Por lo que la conductora de televisión, decidió reaparecer en redes sociales para desmentir esta situación.

«Yo nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá y mi papá es un buen hombre. Nunca he dicho nada negativo, ninguna mentira ni ninguna declaración que afecte a mi papá, yo amo a mi papá».

La hija de don Andrés, llorando, lamentó que de cierta manera el actor la desconoció, además de señalar que otro factor que dio pie a su distanciamiento habrían sido sus supuestos nexos con «la mafia».

«Papi, yo te amo, yo nunca dije esas mentiras así que, por favor, si en algo te he lastimado, perdóname».

Asimismo expresó: » Y yo te perdono a ti también porque sé que en tu corazón hay amor».

«Te mando un abrazo con todo mi amor y espero que te recuperes pronto. Te voy a llamar, solo espero que me contestes o llámame» refirió.

«Yo sé que en tu corazón y en tu mente nuestra relación padre-hija nadie la puede dañar, aseguró en el video.

«Te amo, papi, recupérate pronto, un abrazo», concluyó Andrea quien también es actriz y participó en las telenovelas:Triunfo del amor y La usurpadora, reseñó Infobae.

Andrés García cambió versión del alejamiento con su hija

Recientemente, el galán de telenovelas dijo al programa Ventaneando que la relación entre su hija y él se fracturó a raíz de que ella practica una religión muy extraña.

Esta sería otra versión muy distinta a la que el veterano actor había hecho sobre su alejamiento con su hija Andrea.

“No sé dónde está, Andrea desde hace muchos años ya decidió cambiar de familia. Andrea no le habla a su mamá, no me habla a mí, no le habla a su tía que es mi hermana, no le habla a Leonardo que es su hermano, no le habla a nadie».

Asimismo, el también actor de cine añadió: «Ella agarró una familia de gente muy extraña con la que yo no estoy de acuerdo, de costumbres y religiones raras, esa es la verdad», expresó en la charla concedida desde su casa de Acapulco.

El histrión de 81 años manifestó: “Y, cuando yo la veía por algún lado, ella, su familia de sus gentes, son unas señoras cubanas muy extrañas, con religiones de vudú y no sé qué cosas de esas o algo parecido a eso”, dijo.

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

E. García

Noticia al Día

Con información de

Ventaneando