Andrés García asegura que está muy débil

El actor Andrés García sigue preocupando a sus seguidores debido a su estado de salud.

El histrión dominicano declaró el jueves 4 de agosto al programa Chismorreo que no podía dar entrevistas a los medios de comunicación porque «Me siento muy débil».

El programa que difundió un corta conversación que tuvieron con el actor, en la que pretendían que les diera una actualización acerca de su estado de salud, pero él se negó a darla porque además, tiene lastimada la garganta, lo que le dificulta hablar.

“Yo me siento muy débil, por el momento no puedo platicar de nada. Tengo la garganta mala también, entonces no es el momento. Usted lo que quiere es una entrevista, pero yo estoy muy enfermo ahorita, no voy a dar entrevistas”, dijo.

García pidió al programa a través de una llamada telefónica esperar que tenga una mejora, pues por el momento prefiere descansar y no dar declaraciones a ningún medio.

“Tendríamos que esperar no sé cuánto que me sienta yo un poco menos mal y que pueda hablar mejor porque, si se da cuenta, me está costando trabajo hablar”, finalizó.

Andrés García está en recuperación

Fue en mayo cuando se conoció sobre el deterioro del artista de 81 años.

Para julio, Andrés informó a sus seguidores que su leucemia se complicó y que lo diagnosticaron con cirrosis. Asimismo, ha sufrido repetidas caídas. En la última se rompió la frente.

A pesar de su condición, el actor de cine ha mantenido comunicación a través de su canal de YouTube con sus fans, aunque en el último video lo tuvo que grabar recostado en su cama.

Andrés García reveló que sigue llevándosela mal con sus hijos y que además tuvo que vender sus propiedades porque no está en condiciones de seguir cuidándolas.

También reveló sus serios problemas con el actor mexicano Roberto Palazuelos, a quien una vez dijo que quería como a un hijo adoptivo, según reseñó El Universal.

Su hija Andrea informó que quiso acercarse al reconocido artista, pero la esposa de García quien lo atiende y cuida, aseguró que esto no era cierto. El pasado 1 de mayo, su hijo Leonardo compartió una foto con su padre en Acapulco, México.

Para ese momento escribió que lo veía mejor, pero como van las cosas en palabras del mismo Andrés García, no es así.

Se espera que el protagonista de Pedro Navaja se recupere y pueda seguir generado contenido para sus seguidores no solo en México, país en el que consagró su carrera artística, también en Latinoamérica.

