La artista mexicana, Anahí, reconoció que se arregló la nariz tras cirugía estética y sus fans aplaudieron su sinceridad.

La cantante y actriz que lideró el elenco de la serie RBD que se convirtió en un fenómeno en Latinoamérica gana más seguidores cada día.

Luego de su aparición en escenario después de 10 años de ausencia, Anahí sigue siendo tema tendencia en las redes sociales.

Y es que la hermosa artista mexicana no pasa desapercibida.Recientemente compartió una imagen en su Instagram.

Anhaí se ve a lado de un reconocido cirujano plástico, creando una controversia positiva pues el mensaje que acompañó a la imagen no solo es una confesión, sino también un escrito de “empoderamiento”.

La intérprete de Mi delirio, reveló que se había “retocado” la nariz y es muy feliz con ello. Sus millones de seguidores le aplaudieron el gesto de honestidad y recibió muchos «Me gusta» y elogios.

«Hace días visité a mi Doc…A quien quiero muchísimo y le estoy eternamente agradecida. Se que no se habla de esto y es siempre un misterio cuando alguien se hace algo, pero en esta vida, a mi ya no me asustan las criticas. Amo a mi nariz,» escribió.

¿Cuántas cirugías se ha hecho Anahí?

La llamada líder de RBD dice haber hecho esta cirugía estética y fue realizada después de que sufriera un accidente doméstico, donde recibió un fuerte golpe con una puerta de madera que terminó mandándola al hospital, reseñó Infobae.

Asimismo, la reacción de sus casi 10 millones de seguidores de la red social Instagram fue más que positiva, ya que la gran mayoría catalogó la confesión de “arreglitos”.

