Amber Heard dijo que Johnny Depp la agredió sexualmente en el rodaje de «Piratas del Caribe»

La actriz Amber Heard testificó el jueves que su exmarido Johnny Depp la agredió sexualmente y la amenazó con «cortarle» la cara con una botella rota durante una acalorada discusión, un mes después de su matrimonio en 2015.

La actriz de «Aquaman», de 36 años, relató múltiples casos de presuntos abusos físicos y sexuales durante su segundo día como testigo en el caso de difamación presentado en su contra por la estrella de «Piratas del Caribe».

Heard entregó su versión sobre un incidente que habría ocurrido en marzo de 2015 en Australia, donde Depp filmaba la quinta entrega de «Piratas».

Depp había testificado en el juicio que una «furiosa» Heard fue la agresora en la discusión y le cortó la punta de uno de sus dedos con una botella de vodka.

Sin embargo, Heard dijo que confrontó a Depp por su forma de beber y él la desafió a intentar quitarle una botella. «Me agarré de ella», dijo.

«La tiré al suelo» y «eso realmente lo enfureció», añadió y dijo que Depp le arrojó «botellas» y «latas».

«En algún momento me puso una botella rota en la cara, en el área del cuello, en la línea de la mandíbula y me dijo que me cortaría la cara», recordó.

Con la voz quebrada, Heard dijo que Depp le arrancó la bata y la agredió sexualmente con una botella.

«Johnny tenía la botella dentro de mí y me la metía una y otra vez», dijo, mientras amenazaba repetidamente con matarla.

Heard afirmó que logró escapar y a la mañana siguiente descubrió que Depp había usado sangre de su dedo, comida y pintura para escribir mensajes «incoherentes» en todas las superficies de la casa.

«Me sentí avergonzada»

En la audiencia a las afueras de Washington Heard también acusó el jueves a Depp de abofetearla y patearla en un avión mientras estaba bebido, tras acusarla de tener un romance con el actor James Franco.

«Me sentí avergonzada», dijo al jurado.

«Era la primera vez que me pasaba algo así», agregó, al borde de las lágrimas.

«Estaba enojado conmigo por aceptar el trabajo con James Franco», dijo Heard, al relatar el incidente en el avión, ocurrido en mayo de 2014.

«Odiaba, odiaba a James Franco y me acusaba de haber tenido algo secreto con él desde que hicimos ‘Superfumados’ (Pineapple Express)», dijo, en alusión a la película de 2008 en la que la que Heard trabajó con Franco.

«Me llamó puta», aseguró la actriz.

Depp, de 58 años, presentó una demanda contra Heard por un artículo de opinión que ella escribió para el diario The Washington Post en diciembre de 2018, en el que la actriz se describía como una «figura pública que representa el abuso doméstico».

Heard, que tuvo un papel protagónico en la película «Aquaman», no nombró a Depp en el artículo de opinión, pero el actor la demandó por insinuar que era un abusador y le reclama 50 millones de dólares en daños.

Heard contrademandó, pidiendo 100 millones de dólares y alegando que sufrió «violencia física y abuso desenfrenados» a manos de él.

«Como un bebé»

Durante cuatro días de testimonio previo en el juicio, Depp negó haber abusado físicamente de Heard y afirmó que era ella la que frecuentemente era violenta.

La actriz dio detalles sobre el continuado consumo de drogas y alcohol de Depp y sus esfuerzos recurrentes para estar sobrio durante su relación.

Contó que un guardaespaldas una vez tuvo que llevar a Depp inconsciente en sus brazos «como un bebé» a su casa alquilada en Londres.

«Recuerdo que pensé que hasta aquí llegaría todo. Me alentó sentir que estábamos en un nuevo capítulo, que Johnny finalmente había tocado fondo», dijo.

Pero pesar de un «millón de promesas de estar limpio y sobrio», de la terapia de pareja y de los esfuerzos de rehabilitación, Depp siempre volvía a beber y a consumir marihuana y cocaína.

Los abogados de Depp llevaron al estrado a expertos que testificaron que el actor ha perdido millones debido a las acusaciones de abuso, incluidos 22,5 millones de dólares por la sexta entrega de la franquicia «Piratas del Caribe».

Depp presentó la demanda contra Heard en Estados Unidos después de perder otro caso por difamación en Londres en noviembre de 2020, que presentó contra el tabloide británico The Sun por llamarlo «golpeador de esposas».

Depp, tres veces nominado al Óscar, y Heard se conocieron en 2009 en el set de la película «Diario de un seductor» (The Rum Diary) y se casaron en febrero de 2015. Su divorcio terminó dos años después.

