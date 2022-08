Alicia Machado reveló detalles de su relación con Luis Miguel

agosto 9, 2022 - 3:19 pm

La modelo, ex miss y actriz Alicia Machado en una entrevista reciente reveló detalles sobre su relación con Luis Miguel.

La artista venezolana ofreció una entrevista al moderador mexicano Yordi Rosado para su canal de YouTube en le que se refirió a la corta relación que según ella, vivió con el llamado Sol de México.

Alicia hizo un recorrido por toda su vida y narró cómo llegó a la fama, con lágrimas y un nudo en la garganta, habló de su experiencia como Miss Universo y resaltó el duro momento cuando sufrió bullying.

Machado además, reveló detalles por primera vez de su idilio de amor con Luis Miguel a quien conoció cuando había ganado este importante certamen. «Me tocó una gran época, el tenía 25 años. Era muy lindo, muy caballero» , refiriéndose al cantante.

«Soy una de las emblemáticas. Nos conocimos por él. Nos conocimos porque cuando gano Miss Universo, a las dos semanas, me llevan a Los Ángeles a vivir y me llevan a hacer las fotos oficiales de Miss Universo con un fotógrafo americano que era famosísimo y ese fotógrafo era amigo de él, le hacía las fotos de sus discos», dijo.

«Luis Miguel se apareció en la sesión de fotos. No me había dado cuenta que era él. Me salgo, lo veo. Lo conocí y pasó y fue chévere. Llego al hotel y al día siguiente él me llama por teléfono» añadió.

«Él es un hombre bellísimo, aparte es un caballero, cariñoso y aparte tengo recuerdos muy lindos de él. Él era el único que me decía que yo no era gorda. Eso me ayudó mucho mientras todo el planeta Tierra me llamaba gorda, él no», dijo.

La ex miss dijo que le tocó la buena época porque El Sol de México la invitó a cenar en un lugar hecho para ella, «fuimos a un sitio como de cuento de Hadas, con violines, era de película», contó.

Alicia Machado detalló que en la segunda cena fue el beso, pero que Luismi fue muy delicado con ella. Aseguró que se dejaron de ver por compromisos de ambos.

La propia Alicia narró que cuando Luis Miguel grabó la canción para la película de Disney El Jorobado de Notre Dame, ella estaba con él en el estudio. También lo acompañó en Los Ángeles cuando hacía un disco y agregó que salían a comer tacos y hamburguesas.

Catalogó la época como linda, pero que era un niña para él y que Luis Miguel era un hombre de experiencia que estaba acostumbrado a salir con varias mujeres de su edad.

La venezolana también habló de la relación que sostuvo con el cantante guatemalteco Ricardo Arjona con quien según ella, duró 8 años.

Alicia Machado y sus revelaciones sobre el Miss Universo

En la entrevista para Yordi Rosado, aprovechó y confesó que su experiencia con Trump es algo que nunca olvidará debido a todo el bullying que tuvo que soportar.

Para Machado denunció que ese tiempo fue horrible y que la marcó como mujer.

«Vivir en manos de Trump es algo que nunca lo olvidaré. Así como lo ves en los meetings, así actúa y a veces en la intimidad es peor.

Alicia dijo que Trump es una persona que descalifica a la gente. Ahorita que soy una mujer madura, mira al pasado y me veo con mucha ternura. Yo solo me defendí de lo que podía defenderme» dijo.

La reina de belleza recordó uno de los peores días de su vida cuando la obligaron a ir al gimnasio mientras iba a ser grabado por periodistas de todo el mundo por órdenes de Trump.

«Gracias a Dios quienes están en el concurso ahora hacen un buen trabajo», dijo.

