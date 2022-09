Alex Fernández Jr. es criticado por no usar traje de charro

1920364

Alex Fernández Jr. nieto de Vicente Fernández está siendo duramente crticado por no usar el traje de charro, que por tradición han lucido su padre y abuelo en los escenarios.

Alex Fernández Jr. recién lanzó su disco Buscando el olvido, en el que fusiona el mariachi, sierreño y banda.

A propósito de esto, aprovechó para defenderse de los señalamientos y especulaciones.

«Es algo padre, superfresco, más apegado a las tendencias actuales», explicó Alex sobre el álbum producido por el cantautor Edén Muñoz.

«Todas las canciones me encantan. Tuvimos el problema de no saber cuál canción escoger como sencillo», refirió.

La ganadora fue ‘Peca de bonita’, un tema de la autoría de Edén, con el que Alex se despoja del tradicional traje de charro. Acto que generpo criticas de inmediato.

Sin embargo, Alex Fernández Jr. dejó en claro que no abandonará sus raíces de la música vernácula.

«Quiero dejar en claro, [porque dicen] que ya me cambié de look, que ya me cambié de género, ni mucho menos», enfatizó a People.

«Simplemente por fusión de Edén nos vamos un poco de este lado [menos ranchero] en esta ocasión y decidimos no portar el traje de charro, más que nada por respeto al traje de charro» refirió.

Alex Fernández Jr. siempre ha honrado a su abuelo

A unas semanas de la muerte de su abuelo, Alex honró su memoria a través de diferentes formas.

En uno de sus shows realizado en la ciudad de Guadalajara, el hijo del ‘Potrillo’ utilizó uno de los trajes más espetaculares de charro que perteneció a don Vicente Fernández.

«Siempre con mi ‘Tata’ en el corazón. Es un traje de mi abuelo el que usé, por eso me quedaba como me quedaba, pero dije me vale, yo lo voy a llevar porque es de mi abuelo», contó el joven a las cámaras del programa ‘Ventaneando’.

El hijo de Alejandro Fernández explicó en ese momento cómo fue su experiencia: «Es un traje que es muy difícil de transportar».

El artista detalló: “Es un traje pesadísimo, tiene los cuernos ahí, que casi maté a mi papá como tres veces, pero muy bien, muy padre poder estar todavía con mi abuelo que siempre va a estar con nosotros acompañándonos en las presentaciones”.

Con información de People