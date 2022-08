Alejandra Guzmán a reporteros de México: «¿Por qué son tan agresivos?»

agosto 23, 2022 - 4:11 pm

Alejandra Guzmán estuvo en Yucatán el fin de semana, presentando su show de la gira Tuya Tour y a su regreso se armó la polémica.

Cuando Alejandra Guzmán llegó al aeropuerto de la ciudad de México, los periodistas la abordaron y ella se negó a emitir declaraciones.

La intérprete de Hacer el amor con otro, se molestó y preguntó: «¿Por qué son tan agresivos?».

“Estoy muy bien, muy padre, nada más que no me empujen… ¡no me golpeen!… Es que no entiendo ¿por qué es ahora así la prensa?, ¿por qué son tan agresivos?».

La reacción de la estrella del rock sorprendió a los reporteros, quienes dijeron que días antes, Guzmán dio entrevista y se mostró accesible y amable.

Debido a la acción de Alejandra Guzmán, se generó todo un escándalo en el aeropuerto, ante la mirada de testigos.

Alejandra Guzmán recién operada

Alejandra Guzmán fue operada el pasado 4 de enero cuando fue hospitalizada de emergencia, para tratarle una patología producto de las consecuencias por un procedimiento de aumento de glúteos.

La famosa, en entrevista con el programa Ventaneando, explicó cómo se sentía: «Estoy bien gracias a Dios… Me sacaron un pedacito más de lo feo… de lo malo que ya hace ocho años me metieron por ahí por donde ya saben».

Asimismo, la hija de Silvia Pinal reveló que está bajo supervisión médica por este problema que aún no acaba y ha sido una verdadera pesadilla.

Guzmán también se prepara para conquistar Las Vegas en noviembre próximo y asegura que el rock es un género invencible pese a las nuevas propuestas musicales, como el reguetón.

“El rock seguirá vivo mientras haya música en el mundo y nos siga inspirando”, dijo en entrevista con EFE en Mérida, sureste mexicano, donde estuvo con la gira Tuya Tour.

E García

Noticia al Día

Con información de Yahoo.com