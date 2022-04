Adamari López se somete a un tratamiento para mejorar la flacidez

abril 12, 2022 - 11:42 am

Cuando del cuidado de la piel y la figura se trata, existen muchas alternativas para que las mujeres se mantengan en óptimas condiciones, sin necesidad de someterse al bisturí. Una que es muy experta en la materia es Adamari López, quien cada lunes se somete a diferentes tratamientos de belleza para mantenerse luciendo regia. La hemos visto haciéndose completos y efectivos faciales, al igual que masajes para combatir la celulitis y levantar las pompas.

Además de la piel de su rostro, López está muy enfocada en recibir tratamientos para mantener la figura que tiene ahora y también para combatir la flacidez que le ha dejado su pérdida de peso. Hace una semana, la presentadora mostró cómo le aplicaban un ultrasonido. Ahora se eligió otro método, uno que la puso un poco nerviosa.

«Hola mi gente linda, lunes de consentimiento, pero me toca Golden Girls hoy en la tarde y miren la tortura que me van a hacer», cuenta la presentadora en unas historias que publicó en su Instagram. «Esta es Adri y me va a poner frío en esa copa. Yo muerta de frío, auxilio. No, pero eso después queda super chévere»

En su batalla con la flacidez en el área del estómago, López está dispuesta a hacer lo que sea con tal de mejorarla, y por eso, además de una rutina de ejercicios, se somete a tratamientos como este, dijo la presentadora, aclarando que es muy friolenta y que durante el tratamiento moría de frío. Eso sí, también estaba muy convencida que de que el tratamiento sí funciona. «Yo soy friolenta, me muero de frío, pero se que funciona. Tensa super bien la piel y se ve super chévere. Así que bueno, a aguantar frío».

Por su parte, la experta explicó un poco más acerca de este procedimiento que promete maravillas y que también se puede hacer en otras partes del cuerpo.

«Acá lo que hacemos es que colocamos un tónico frío con las vendas. Después de que hacemos el masaje te las colocamos para ayudar a tonificar», contó Adriana Varón, fundadora del spa Golden Girls, en Miami. «Como has perdido peso naturalmente, ahora tenemos que hacerlo todo orgánicamente».

