Adamari López se las cantó cuando le mostraron una conversación de Toni Costa: ¡Verta, no lo superan!

Sin perder el respeto y la caballerosidad que lo caracterizan, Toni Costa no ha dejado de compartir detalles dentro de La casa de los famosos (Telemundo) sobre su relación con su ex Adamari López. Desde cómo inició su historia de amor, hasta los motivos detrás de su ruptura sentimental, pasando por las diferencias que tienen a la hora de educar a su hija Alaïa.

Todo lo contrario a lo que ha optado por hacer la carismática presentadora puertorriqueña, quien ha evitado pronunciarse sobre el concurso de su ex, a pesar de que en su programa hoy Día (Telemundo) le toca comentar diariamente todo lo que se cuece en el exitoso reality show.

Este lunes, el show matutino que copresenta Adamari emitió una conversación que mantuvo Toni con una compañera en la que ambos fijan su postura ante las infidelidades en la pareja.

La conversación de Toni

Toni: Hay cosas que ocurren en las relaciones como en todo…

Natalia Alcocer: Pero te voy a decir una cosa, también es válido decir ‘güey la cagué’.

La casa de los famosos

Toni: Y si te digo que 50/50 porque es así.

Natalia: Pero no creo que sea 50/50.

Toni: ¿Por qué?

Natalia: Porque si no estás bien, tú obligación antes de hacer algo es llegar y decir para no lastimar porque yo lo que creo que cuando eres infiel es que tienes que pensar por todo el tiempo que has estado…

Toni: ¿Pero por qué el motivo tiene que ser una infidelidad?

La reacción de Adamari

Aunque todos esperaban ver una reacción por parte de Adamari, la realidad es que en un inicio ni pestañeó.

«Adamari no reacciona», comentó su compañero Quique Usales al ver que la conductora ni se inmutaba.

«¿Hay que decir algo?», preguntó Adamari.

A lo que Quique respondió: «Bueno, no, no, no, todo el mundo está esperando que hables, pero vos no querés hablar…».

La presentadora hizo entonces el siguiente comentario sobre la conversación de su ex:

«Esa era la plática de ellos entonces hay que ver, cada cual tiene su lado de la historia…», dijo.

