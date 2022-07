Adamari López estalla contra Laura Bozzo en La Casa de los Famosos

julio 29, 2022 - 11:34 am

-Luego de que Laura Bozzo e Ivonne Montero se enfrentaran en una batalla de insultos, las opiniones no se hicieron esperar y es ahora Adamari López quien estalló contra La Señorita Laura por lo que dijo.

Y es que, como ya es costumbre, en el programa Hoy Día, de Telemundo, comentaron los incidentes que ocurren dentro de La Casa de los Famosos, pero fue justamente cuando pasaron las escenas del agarrón entre Montero y Bozzo, que Ada no se pudo contener y expresó lo que pensaba sobre esta pelea.

“Otra cosa que no entiendo, ese ataque me pareció terrible, lo que dice es feísimo. Laura sobre todo porque he escuchado que es defensora de las mujeres, que la ataque (a Ivonne) de esa manera”, comenzó diciendo López en el segmento del matutino.

Además de agregar, “Si vamos a hablar de quiénes han utilizado, porque ella le dice como que utiliza a su hija para dar pena y como obtener el cariño de la gente, ¡ahí todos han utilizado a sus hijos! Y todos los que quieren utilizar para poder ganarse un voto».

Pero no sólo eso, Adamari, ya entrada en calor señaló, “Daniella, que la quiero mucho, también ha utilizado a su hija y es de las mejores amigas de Laura, Toni también, Natalia también… Todos los que han estado aquí que han tenido hijos, han utilizado a sus hijos para ganarse el cariño de la gente”.

Es por ello que López finalizó diciendo, “Me parece muy, muy feo y lo que me dan ganas es de seguir votando y apoyando a Ivonne para que llegue a un buen lugar en la final y vea si puede ganar esos 200 mil dólares porque ella tiene una hija que necesita una operación y necesita ese dinero”, fueron las palabras de la puertorriqueña, quien sacó a colación a su ex.

