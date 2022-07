Actriz Sandra Echeverría revela que fue víctima de bullying

julio 13, 2022 - 1:55 pm

La actriz mexicana, Sandra Echeverría, revela que fue víctima de bullying por parte de dos actores mientras grababa una película.

Según la artista, esta horrible experiencia la ha perseguido por muchos años.La protagonista de la bioserie de María Félix, considera que fue víctima de bullying.

Sandra Echeverría dijo que el amargo episodio fue con dos de sus colegas, Aaron Taylor-Johnson y Taylor Kitsch, con quienes compartió créditos, en 2012, en la cinta Savages.

En este film también participó su compatriota mexicana Salma Hayek.

La también cantante mexicana, detalló en Twitter que Todo ocurrió durante una de las escenas donde los tres estaban en un vehículo.»Me acordé de una historia de bullying en un proyecto que filmé hace 10 años».

La actriz deja claro en la red social: «es bullying, no acoso» y añadió: «Veníamos en una camioneta (yo supuestamente secuestrada con las manos y los pies atados en la cajuela). Pues les pareció muy chistoso entre tomas arrancar la camioneta durísimo», relató.

La intérprete continuó: «Para que saliera volando y me golpeara con el movimiento de la camioneta. Yo estando atada de pies y manos no me podía agarrar y ellos solo lo hacían más fuerte para que yo me lastimara más. Mi papá veía todo desde lejos y estaba morado de coraje. Yo toda lastimada bajé».

Asimismo refirió: «Decidí no decir nada y aguantarme pero los odie. Dos adolescentes soberbios, famosos, fueron capaces de hacer eso. También después en la premier Aaron llegó a disculparse. Por lo menos él sí parecía sentirse mal. A Taylor le valió madre. ¿Eso te da el poder de Hollywood? No lo sé».

La artista de 37 años, asegura que ahora está preparada para enfrentar este tipo de abusos.

Las muestras de apoyo no se hicieron esperar de parte del público que admira a la protagonista de telenovelas como: El Clon, Marina y La Fuerza del destino y a quien también le tocó migrar en la búsqueda de oportunidades fuera de su tierra natal.

Hoy me volví a acordar. 10 años después, de cómo rebotaba yo en la camioneta mientras me trataban de lastimar y hoy si volviera a pasar definitivamente hubiera dicho algo. — Sandra Echeverria (@sandraecheverr) July 11, 2022

E. García

Noticia al Día

con información de People