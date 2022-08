Actor Alfredo Adame desheredó a sus hijos

agosto 16, 2022 - 5:12 pm

El actor Alfredo Adame vuelve a los titulares de los medios de comunicación, al informar las drásticas decisiones que ha tomado con respecto a su herencia.

El también presentador de TV mantiene una difícil relación con sus parientes, en especial con sus hijos. Adame ha hecho fuertes declaraciones respecto a Sebastián, Alejandro y Diego.

Adame, semanas atrás había expresado su interés por reconciliarse con ellos, ahora manifestó que no forman parte de su testamento y de todos sus bienes.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, el presentador reveló que realizó los trámites para designar a las personas que obtendrán su herencia cuando fallezca.

“Ya está hecho el testamento y la dueña y heredera de todos mis bienes son Vanessa Adame Castillo, María José y Santiago Ruiz Adame”, sentenció.

La noticia dejó atónitos a muchos de sus seguidores, quienes guardaban la esperanza de una reconciliación familiar.

Alfredo Adame manifestó su última voluntad

El actor mexicano además expresó cómo desea que sea su despedida de este mundo: “El día que me muera no va a entrar nadie, no va a entrar nadie más que mi hija Vanessa, mis nietos y mis muy cercanos”.

El intérprete de 64 años, también habló de la última relación amorosa y recordó la que protagonizó con Magaly Chávez, pero que terminó por diferencias irreconciliables.

Adame reveló que Magaly le mintió con respecto a su edad cuando se conocieron.

Asimismo, tampoco perdió la oportunidad de pronunciarse ante la noticia de que su ex fue captada con su enemigo público Carlos Trejo, formando el inicio de una amistad.

E. García

Noticia al Día

con información de Heraldo de México