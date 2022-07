1951: Lynda Carter, actriz estadounidense

julio 24, 2022 - 12:02 am

-Lynda Carter nació como Linda Jean Córdoba Carter en Phoenix, Arizona, hija del irlandés-estadounidense Colby Carter y de Juana Córdoba quien tiene ascendencia mexicana en Chihuahua. Carter creció como una ávida lectora de las historietas de “La Mujer Maravilla”. Fue al Globe High School en Globe, Arizona y Arcadia High School en Phoenix. Carter estudió en la Arizona State University, pero luego de ser nombrada la “estudiante de mayor talento”, renunció para seguir sus sueños de una carrera musical. Realizó tours musicales como cantante con varios grupos de rock, regresando a Arizona en 1972.

Lynda entró a un concurso de belleza local y alcanzó la primera fama a nivel nacional ganando el título de Miss Mundo USA en 1972 representando a Arizona, lo que le dio el derecho de representar a los Estados Unidos en el Concurso de Miss Mundo en Londres donde logró clasificarse entre las 15 Semifinalistas. Después de tomar clases de actuación en varias escuelas en Nueva York, comenzó a hacer apariciones en series de televisión como Starsky y Hutch, Cos y Nakia y películas B incluyendo Bobbie Jo and the Outlaw (1976).

Su carrera actoral no despegó hasta que protagonizó la serie de televisión La Mujer Maravilla (Wonder Woman). La serie duro 3 temporadas. Mas de treinta años después de terminar su papel, Carter continúa siendo identificada como la Mujer Maravilla, siendo esto tan cierto, que ha sido difícil para los productores encontrar la candidata apropiada para dar vida al personaje, en subsecuentes producciones abandonadas (el último intento fue en este mismo año 2011). Ahora se rumorea la producción de una película de La Mujer Maravilla.

Su Carrera Después de La Mujer Maravilla:

Luego de finalizar la serie de Wonder Woman, Lynda protagonizó varias películas para televisión con gran éxito: The Last Song (1980) donde interpreta un tema que da nombre al film y que logró alcanzar el top 10 de los charts de UK ese mismo año. Born to be Sold (1981), Hotline (1982), The Love Goddess (1983) una película biográfica sobre Rita Hayworth, StillWatch (1987), I Posed For Playboy (1991), Daddy (1992), entre otras.

También realizó 5 especiales de variedades en televisión, donde cantaba y bailaba. Estelarizó algunas series televisivas de corta vida como Partners in Crime con Loni Anderson en 1984 que duró 13 episodios y Hawkeye con Lee Horsley de 23 episodios que se transmitieron entre 1994 y 1995. A finales de los 70 grabó el disco Portrait e hizo numerosas apariciones en programas de variedades en calidad musical. Lynda interpretó dos de sus canciones en el episodio de “La Mujer Maravilla” titulado “Amazon Hot Wax”. Carter participó en 2005 en el filme de cine The Dukes of Hazzard dirigido por Jay Chandrasekhar, también participó en la película de 2005 Sky High como la Directora Powers. En 2007 regresó a la televisión en un episodio de Smallville titulado «Progeny».

Lynda ha puesto su voz a juegos de video, haciendo las voces para Nord y Orsimer (Orc) personajes femeninos en dos juegos de computadora para las series The Elder Scrolls. Estos son The Elder Scrolls III: Morrowind, y The Elder Scrolls IV: Oblivion. Estos juegos fueron desarrollados por Bethesda Softworks, del cual su esposo Robert Altman (no confundirlo con el fallecido director de Hollywood) es Presidente y CEO. Del 26 de septiembre de 2005 hasta noviembre del mismo año, Lynda actuó en el rol de Mama Morton en la producción de West End London de Chicago. Su interpretación de «When You’re Good to Mama» fue oficialmente editada en la Chicago: 10th Anniversary Edition CD Box Set en octubre de 2006, recibiendo respuesta muy positiva a la canción.

En junio de 2009, Lynda edita de forma independiente su álbum «At Last» compuesto por 12 clásicos del jazz y blues estadounidenses. Destacan sus interpretaciones de «Deed I Do» «Cry me a River», «Cloud Burst», «Come Rain or Come Shine», «You Send Me» y «At Last». El álbum logró colocarse en el #6 del Billboard Top Jazz Albums en su semana debut, gracias a la anticipación de sus fans y a las buenas críticas obtenidas de revistas especializadas de su material así como de su gira de shows que realiza desde hace unos años.

Su Vida Personal:

Lynda Carter ha estado casada dos veces. Su primer matrimonio fue con su antiguo agente Ron Samuels el 28 de mayo de 1977. Ellos se divorciaron en 1982. Samuels también fue agente del Ángel de Charlie Jaclyn Smith (quien fue a la boda) y la Mujer Biónica, Lindsay Wagner. Lynda Carter luego se casó con el abogado Robert Altman el 29 de enero de 1984. Robert y Lynda tienen dos hijos, James y Jessica Altman.

Luego de un muy publicitado juicio, su esposo Robert Altman fue encontrado inocente por el jurado, de fraude bancario. Lynda Carter fue mostrada en las noticias nocturnas parada frente a la corte de justicia con su brazo alrededor de su esposo gritando “Inocente, Inocente” a los reporteros de noticias. A inicios de junio de 2008 Lynda Carter encontró el cuerpo de un hombre flotando en el Río Potomac en Washington D.C. mientras ella remaba en el Potomac Boat Club; llamó a unos pescadores del lugar y esperó hasta que llegó la policía.

En el mismo mes de junio en una entrevista la Revista People (versión en inglés) admitió que ingresó en una clínica privada de rehabilitación, para recibir tratamiento por su adicción crónica al alcohol.

