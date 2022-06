DISOCIADA, La Vero Gómez en Maracaibo

junio 7, 2022 - 3:53 pm

¿Alguna vez has sentido que eres varias personas al mismo tiempo? ¿Qué lo que todo el mundo supone que tienes que hacer no conecta con lo que quieres hacer? ¿Alguna vez has sentido todas las emociones al mismo tiempo? De esta manera la Vero Gómez anuncia la llegada de su esperado Stand Up “DISOCIADA” a la ciudad de Maracaibo, el próximo 11 de junio en el Teatro Baralt.

Luego de una gira nacional, los marabinos podrán disfrutar de este show que ha tenido excelentes críticas en cada una de sus presentaciones. Bajo la dirección de Marianery Amin, la Vero Gómez nos muestra en Disociada “Muchos cuentos, muchas personalidades y muchas emociones en un solo show” en uno de esos espectáculos que no se pueden perder, pues la risa está presente de principio a fin. Las entradas están a la venta en https://goliiive.com/

Verónica Gómez Pino conocida como “La Vero Gómez”, nació el 22 de enero de 1983 en Maracaibo, estado Zulia, pero sus padres se trasladaron a Caracas por trabajo cuando ella apenas tenía seis meses de nacida. Tiene 20 años de trayectoria profesional. Durante todo ese tiempo ha formado parte como locutora de proyectos como Zona Escolar, Rock en Ñ, El Ferrari de La Mega, Calma Pueblo, Fuera de Forma, De a toque, Increíble; ha sido animadora de los Premios Pepsi Music y el Venezuela Aid Live. Además, ha participado en obras de teatro como Bajo Terapia y El Tratamiento.

Como comediante ha llevado sus obras a nivel internacional como Miami y Orlando (EE UU), Santiago de Chile (Chile), Bogotá (Colombia) y Bueno Aires (Argentina).

Para el show del 11 de junio en el Teatro Baralt, a las 6:30 PM será la apertura de la puerta y la presentación está pautada para las 8:00 PM.

