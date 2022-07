Viviendo de una pensión: hombres y mujeres de valor que no se rinden ante la adversidad

julio 21, 2022 - 5:58 pm

Hoy, 21 de julio, pagaron a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y en las diferentes entidades bancarias se pudo apreciar a los adultos mayores haciendo cola para recibir 130 bolívares, correspondientes al mes de agosto de 2022.

En cada persona de la llamada tercera edad hay un cúmulo de historias, que hablan del esfuerzo para sacar adelante a la familia, la experiencia en determinado oficio o profesión, así como la sabiduría que conceden los años. También son reflejo de la crisis del país.

Algunos de ellos compartieron parte de sus historias con Noticia al Día .

Elida González: Me mantengo activa, no me rindo

Mientras esperaba que la cola avanzara, bajo la sombra de una mata de Nim, encontramos a Élida González, de 66 años. Vino a Maracaibo desde Nueva Lucha, en el municipio Mara, para cobrar la pensión.

Explica que en el municipio donde reside no hay oficinas del Banco Bicentenario y por eso debe viajar una hora, aproximadamente, para recibir el beneficio. Prefiere cobrar en efectivo y así poder rendir el dinero. Gasta 16 bolívares de pasaje, en total.

Cuenta que con la pensión compra medicamentos y que en su casa vende helados, tetas, hielo, conservas y algunos tejidos que realiza, como toda buena wayúu. Además, tiene el apoyo de sus dos hijos para su manutención.

Para la señora Élida es necesario buscar el sustento y no conformarse. “Me mantengo activa, no me rindo, siempre hay algo por hacer”.

Un dibujante publicitario de nombre Jhonny Cubillán

La vida del señor Jhonny transcurre entre Maracaibo y Los Puertos de Altagracia. Su gran compañía en la ancianidad es su esposa.

Aún conserva las habilidades como dibujante publicitario, pero señala que los avances tecnológicos y la vejez le impiden conseguir abundante trabajo en el área. Sin embargo, ocasionalmente, realiza anuncios en pequeñas tiendas, chalanas, o donde se precise su buen pulso y cualidades.

Las medicinas para la hipertensión tienen prioridad, cuando se trata de decidir qué comprar con los Bs. 130 de la pensión.

Cecilia no tiene a nadie

Enfermedades y carencias, ese es el pan diario de Cecilia Bonoli. Padece de desgaste en la columna y rodillas, lo cual le impide trabajar. No tiene familia que le brinde algún auxilio.

Su vida transcurre en un pequeño y humilde ranchito del barrio San José, de Maracaibo. A sus 70 años siente el zarpazo de la pobreza, ya que no tiene otro sustento que la pensión del IVSS, con la cual comprará harina, arroz, aceite y cualquier otro alimento.

Antes se ayudaba vendiendo hielo, pero un bajón eléctrico le fundió la nevera. No tiene dinero para repararla y, menos, comprar una nueva. «No es fácil la vida de los pensionados», dice.

Hombre prevenido vale por dos

En su juventud, el señor Guzmán construyó un local que, en la actualidad, alquila y así logra cubrir sus gastos personales. Aunque tuvo 8 hijos, solo uno está pendiente de él.

Vive solo, pero no se siente desamparado. Aunque la situación del país está dura él ha sabido sortearla, teniendo una existencia sencilla. Con su pensión, compra algunos alimentos y los medicamentos que pueda necesitar.

En Mara y Guajira tienen muchas necesidades y deben que viajar a Maracaibo a cobrar la pensión

Un numeroso grupo de pensionados viajó a Maracaibo desde los municipios Mara y Guajira para hacer efectivo el cobro de la pensión. Entre ellos un abuelo de 81 años, criador de ovejos.

También encontramos un grupo procedente de Miralejos, poblado indígena ubicada entre Campo Mara y El Moján. Dicen que la falta de agua, el hambre, el desempleo y los malos servicios, en general, los castigan severamente. Algunos granjeros, les proporcionan el vital líquido, de manera ocasional.

José Palmar (72), Luis González (66), Libia Palmar (60) e Isabel González (67), son algunos de los adultos mayores de la etnia wayúu que salieron desde las 3 de la mañana desde su comunidad, pagando 30 bolívares de pasaje para cumplir la ruta Miralejos – Maracaibo – Miralejos. Algunos de ellos tenían hasta dos años sin cobrar la pensión, por no tener cómo trasladarse a Maracaibo.

Estos son algunos de los testimonios recogidos entre los pensionados, este jueves. Ciudadanos de la tercera edad que entregaron sus años de mayor productividad al servicio de sus familias y el país. Algunos subsisten gracias a sus familias, mientras que otros deben enfrentar en soledad y con fuertes carencias su vejez.

F. Reyes

Fotos: José López

Noticia al Día