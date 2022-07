Rafael Nadal sigue imparable en Wimbledon al avanzar a cuartos de final

julio 4, 2022 - 4:46 pm

Rafael Nadal doblegó 6-4, 6-2 y 7-6 (8/6) al holandés Botic van de Zandschulp, este lunes 04 de julio, para clasificar a los cuartos de final del torneo de Wimbledon sobre hierba inglé

El español, que a sus 36 años busca su 23º título de Grand Slam, tardó dos horas y 22 minutos en derrotar al 25º del mundo, en la pista central del All England Club londinense.

Este es su octavo pase a la quinta ronda de Wimbledon, donde el miércoles se enfrentará al estadounidense Taylor Fritz, 14º del mundo.

Nadal dominó con autoridad todo el partido, hasta que empezó a servir en el tercer set con 5-3 en el marcador. Un par de malos saques y algunos golpes de precipitación le llevaron a entregar el juego, para verse abocado después al tie-break.

También empezó el desempate dominando, pero el holandés volvió a quebrarle dos veces para llegar a un inesperado 6-6, que el español acabó superando bajo los aplausos del público puesto en pie.

The Spaniard secures a straight sets victory over Botic van de Zandschulp 6-4, 6-2, 7-6(6) #Wimbledon | #CentreCourt100 | @RafaelNadal pic.twitter.com/Sq0SovkdoB

Rafa rolls into the quarter-finals 💪

«Sigo por el buen camino. Ha sido un partido muy positivo contra un rival muy bueno que ha mejorado mucho», comentó Nadal.

"A very emotional moment"@RafaelNadal reflects on sharing Centre Court with legends past and present#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/0MLEQwVHHQ

— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2022