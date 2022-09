«No soporto esta maldita cosa»: El rey Carlos se vuelve a irritar (video)

septiembre 13, 2022 - 5:02 pm

Esta es la segunda vez que el recién proclamado rey del Reino Unido muestra su frustración e irritación durante tales procedimientos.

La primera fue el pasado sábado durante su proclamación como nuevo monarca.

En ambos casos, los gestos y expresiones del rey quedaron grabadas y se han difundido en redes sociales generando críticas a Carlos III e incluso comparaciones con su madre Isabel II.

En este segundo video se escucha a Carlos III preguntar la fecha. Su enojo se hace visible cuando le dicen que es 13 de septiembre y él escribió 12.

– ¡Oh, Dios, odio esto (el bolígrafo)!, dijo el rey, entregó la pluma a su esposa, la reina consorte, y de inmediato de puso de pie.

– Oh, mira, va a todas partes, dijo Camilla mientras Carlos se limpiaba los dedos.

Uno de los asistentes se acerca a retirar el bolígrafo.

– ¡No puedo soportar esta maldita cosa!, sentenció el rey mientras seguía limpiando sus dedos y caminó hacia afuera del salón.

Carlos III, que visitaba Irlanda del Norte como parte de una gira por el Reino Unido para encabezar el duelo por su madre, fue recibido por multitudes que vitoreaban y discursos de bienvenida, antes de entregar su propia promesa a la región.

We are only a few days into the new King’s reign, and he has already has another mishap with a pen after it starts leaking

“I can’t bear this bloody thing. Every stinking time”

