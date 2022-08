Murió tiktoker que narraba cómo era vivir con cáncer

agosto 22, 2022 - 9:01 pm

1907128

Carlos Sarriá, más conocido en las redes sociales como Charlie, falleció a los 20 años de edad. La noticia de su muerte se dio a conocer el lunes 22 de agosto a través de su cuenta en Instagram.

Charlie creó su cuenta de TikTok para hablar de su experiencia como paciente con cáncer. El tiktoker tenía un sarcoma de Ewing, un tipo raro de cáncer que se produce en los huesos y, posteriormente, le descubrieron un tumor en la coronilla.

Por si os preguntais como estoy pic.twitter.com/K3iDidU5XE — Charrliiieeeee (@nosoyunsadboy) August 1, 2022

Desde que le diagnosticaron la enfermedad, el joven español había sufrido cuatro recaídas. De acuerdo con el portal de noticias Yasss, el tumor se le diagnosticó tras ganar la primera batalla contra el cáncer.

Durante sus ingresos en el hospital, Charlie decidió abrirse un canal en TikTok para hablar de su enfermedad, en donde ya contaba con más de 2,4 millones de seguidores. En la red social, Sarriá hablaba del cáncer sin filtros e incluso hacía bromas sobre la enfermedad.

A través de su cuenta en Instagram, donde lo siguen más de 267,000 personas, el influencer compartía parte de su vida diaria.

Leer más Las secuelas psiquiátricas y neurológicas pueden desarrollarse hasta dos años después de haber padecido covid-19

Últimas publicaciones

La noticia de su fallecimiento llegó luego de que llevara varios días sin subir contenido a sus redes sociales.

En sus últimos videos de TikTok, Charlie apareció hablando desde la habitación de un hospital. El 8 de agosto, el joven actualizó a sus seguidores sobre su estado de salud e informó que le habían colocado una bolsa de morfina, un medicamento para el dolor severo.

Días antes, había contado en sus redes sociales que la había estado pasando muy mal debido a que tenía tres semanas sin poder evacuar, lo que le provocaba un dolor abdominal muy fuerte. Esto le había quitado las ganas de hasta agarrar su teléfono.

Tras su fallecimiento, en su perfil de TikTok publicaron un video de despedida con la canción de Bad Bunny “Un Verano sin ti”. El audiovisual inicia con un mensaje a sus seguidores: Gracias por todo, me hicieron muy feliz.

Mensajes de despedida

En la red social Twitter, múltiples usuarios publicaron mensajes lamentando la muerte de Charlie y su nombre se volvió tendencia.

Leer más Cesta alimentaria en Caracas aumentó casi Bs. 30 debido a la devaluación del bolívar

“Charlie, el único tiktoker que siempre dejó en claro que no hay motivo por el cual no sonreír. No quiero ni imaginarme cómo está su familia y novia, espero que su legado perdure siempre y logre encontrar la paz. Voy a extrañar sus videos”, indicó una usuaria.

Además, varios de sus amigos también compartieron mensajes en sus redes sociales.

“Aquí con la persona más fuerte que he conocido, capaz de transmitir luz y alegría teniendo detrás mucha mierda. Siempre vas a estar. Descansa en paz, mi niño”, escribió su amigo Alan en una publicación en Instagram.

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.