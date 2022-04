Modelo trans colombiana famosa compartió fotos de cuando era un niño

abril 16, 2022 - 9:34 am

La modelo trans Mara Cifuentes, quien saltó a la fama luego de su participación en el reality show La Agencia, transmitido por Caracol Televisión en 2019, se atrevió a compartir varias fotografías de cuando era niño.

Las imágenes las mostró Cifuentes en su red social Instagram donde acumula más de 1,3 millones de seguidores. En la publicación, Mara añadió un mensaje, como una forma de darse ánimos en el difícil momento personal por el que atraviesa, la superación de la adicción a una droga que probó por un compañero sentimental.

“Sigo siendo la misma. Solo que con más estilo. Después de tocar el fondo toma impulso y levántate, solo existe camino hacia arriba. A nadar, sirenita, todavía queda mucho qué hacer. Me amo. Ver esa foto me recordó por todo lo que tuve que pasar para llegar aquí”, escribió la joven en el post que suma más de 33 mil ‘me gusta’.

Mara ha tenido un proceso de rehabilitación bastante largo. En los últimos días ha mostrado en sus redes sociales fotografías de los momentos más felices de su vida y de sus recientes trabajos como modelo, en un intento por proyectar lo bueno y lo que la ha llevado a conseguir el éxito en su carrera profesional.

Hace un par de semanas, Mara se atrevió a confesar en sus historias de Instagram, las cuales borró posteriormente, que su expareja –Camilo Tocancipá– la indujo a probar una droga sintética que la volvió adicta. “Él fue el que me ofreció tusi (cocaína rosada), pero yo tomé la decisión y ahora estoy metida en un hueco del que no puedo salir”, reveló.

A sus más de 1,3 millones de seguidores de la red, la modelo contó: “El tusi lo probé en diciembre de 2020 con Camilo y me volví adicta desde entonces, hasta este punto de la historia yo ya estoy muy loca, mi comportamiento cambió mucho, era otra persona, estaba muy flaca y actuando raro. No culpo a Camilo porque ya no me besaba”, afirmó.

No es la primera vez que Cifuentes enseña imágenes de su infancia. El pasado mes de diciembre, la también influenciadora compartió en sus redes sociales una foto de cuando tenía aproximadamente cinco años de edad.

Con una descripción de cariño, la joven subió la foto en la que se encuentra con su madre y que, por cierto, comparte varios de los rasgos faciales con ella. “Feliz cumpleaños, mami, te amo. Por muchos años más juntas”, dice el pie de foto y agregó que le agradece a Dios por su mamá y sus “ojitos”.

Su madre

Para la modelo no hay mejor persona en el mundo que su mamá, así lo ha dado a conocer en diferentes medios. Así que sin importar lo que pensará la gente, subió la fotografía como forma de manifestar el cariño hacia su progenitora. No obstante, para algunas personas, estas publicaciones no son las más ‘oportunas’ y causan revuelo e interrogantes.

Uno de los comentarios que mayor atención tuvo de la modelo es el que decía: “¿El niño eres tú?”, ante la pregunta escrita en su Instagram, Mara respondió: “Es una niña, y sí, esa soy yo”, como forma de explicar su identidad y expresar sus pensamientos.

A pesar de la respuesta de Cifuentes, los comentarios no cesaron, por lo que la cibernauta que le preguntó sobre el género del pequeño individuo que se aprecia en la foto, y la modelo volvió a aparecer en la red social refutando y diciendo que: “Se juzga lo que se ve y ahí en la foto se sobresale que es un niño”, escribió.

