Lago de Maracaibo, 523 años después: miradas al Coquivacoa

El Lago de Maracaibo es un corazón de agua late en el pecho del Zulia. Su origen se remonta a millones de años y la cuenca que lo alberga se formó como resultado de la elevación de las cordilleras de Perijá y Los Andes. En esta planicie se gestó la vida de una región, de una identidad, de creencias y tradiciones que tiene al Coquivacoa como razón de ser, como eje e impulso.

Era el año 1499 cuando los navegantes y exploradores Alonso de Ojeda, Américo Vespucio y Juan de la Cosa se encontraron con su presencia extraordinaria y cautivante. Según una versión muy difundida, al ver las comunidades indígenas asentadas sobre las aguas, los europeos le llamaron Pequeña Venecia o Venezuela.

Lo cierto es que ese portento natural, iluminado por el Relámpago del Catatumbo, fue descubierto hace 523 años por el Viejo Mundo, pero nosotros – los que convivimos a diario con él – lo redescubrimos a diario y escribimos nuestro día a día a sus orillas.

El Diccionario General del Zulia, escrito por Jesús Ángel Semprún y Luis Guillermo Hernández, señala que el Lago de Maracaibo cubre una superficie de 13.280 kilómetros cuadrados y que sus costas se extienden por 728 kilómetros, con una profundidad máxima de 50 metros”.

Es considerado el más grande de Suramérica y el décimo noveno entre los grandes lagos del planeta. No es de extrañar que pintores, escritores y poetas hayan entregado sus más bellas creaciones, mientras lo contemplaban o evocaban.

“A mí me da la impresión

De que nuestro hermoso lago

Tiene influencia de un mago

Porque ejerce sugestión

Don Alonso en su excursión

Puso a estos lares la proa

Y al ver la isla de Toas

Se extasió el descubridor

¿quién embrujo al español?

¡Lago del Coquivacoa!”

José Chiquinquirá Rodríguez, El Regionalista

¿Qué sería del Zulia sin el Lago de Maracaibo?

“Desde la época prehispánica fue vehículo comercial y los indígenas intercambiaban pescado y sal con productos agrícolas y madera” detalla el Diccionario General del Zulia.

Desde tiempos inmemoriales ha sido vía de comunicación, más aun después de la primera fundación de Maracaibo por Ambrosio Alfínger y las siguientes, lideradas por Alonso Pacheco y Juan de Maldonado. También la consolidación de asentamientos al sur del Lago, como es el caso de San Antonio de Gibraltar.

El comercio a través del Lago consolidó la economía en estas tierras, tal como lo cuenta a Noticia al Día el historiador y exrector de la Universidad del Zulia y de la Universidad Católica Cecilio Acosta, Ángel Lombardi:

“La verdadera importancia del Lago terminó siendo económica, porque en la época en la que no había caminos, el lago se convirtió en la gran autopista comercial del occidente venezolano y del norte de Santander: Cúcuta, Pamplona, Bucaramanga…”

“Por aquí entraban y salían mercancías; desde el siglo diecisiete, con el tabaco de Barinas, buena parte de esa cosecha de tabaco, muy cotizado, salía por el Lago de Maracaibo, hacia las Antillas holandesas, el Caribe y las Antillas inglesas”.

“Después vino el cacao y el café, por ultimo el petróleo, que – precisamente – este año se cumplen 100 años de la explosión del Barroso, que fue el pozo emblemático que en 1922 demostró la gran potencialidad petrolera que tenía Venezuela”.

“Lago que inspiró a Baralt, lago que inspiró a Udón Pérez,

Lago donde las mujeres se bañan para hermosear…”

Rafael Rincón González

A un lago que lo ha dado todo ¿Cómo le retribuimos?

El hallazgo del petróleo hizo que la costa oriental del Lago viera crecer un bosque de torres e infraestructuras para la explotación del oro negro, una riqueza que en un siglo no se ha visto reflejada en la región y las ciudades que lo conforman, mucho menos en calidad de vida para los zulianos.

Lo que sí es posible apreciar son sus orillas y la fauna lacustre bañadas de negro, producto de los derrames petroleros.

Aún así, el potencial del Lago sigue siendo incalculable, además, por la variedad de peces tan apreciada que vive en sus aguas, también por el cangrejo y el camarón, que hoy son producto de exportación.

Por donde se le mire, el Lago es sustento y bonanza. Vale preguntarse ¿por qué descuidamos a esta fuente vital?

El Instituto Municipal del Ambiente de Maracaibo (IMA) ha contabilizado en 56 días de labores continuas la recolección de 414 toneladas de desechos plásticos de las orillas, en cinco puntos de la ciudad: Santa Rosa de Agua, Parque La Marina, Plaza del Buen Maestro, La Arreaga, Vereda del Lago 2 y 3, “donde se acumula mucho plástico que procede de los hogares”, según explica el titular del ente José Ángel Pérez.

Junto a organizaciones ambientalistas de la ciudad como Aclama, La papelera tiene hambre, El Zulia Recicla, Azul Ambientalistas, la Alcaldía de Maracaibo busca concienciar a la ciudadanía para que no se lancen desperdicios y plásticos a los cursos de agua.

En la actualidad de realiza saneamiento regular a 75 cañadas y para 2023 se espera colocar en cada desembocadura una malla receptora para retener el plástico e impedir que llegue al Lago.

“El Lago también es Maracaibo, es parte de la casa, es nuestro orgullo… junto a La Chinita y el Puente, es un ícono de la región”, expresa el presidente del IMA, dando a entender el elevado significado del cuerpo de agua en torno al cual ha crecido la región.

«Las ondas de mi lago

Semejan gaviotas de cristal

que fingen caravanas

tras la brisa de un hermoso ideal»

Gloria Molero – Amable Espina

La relación orgánica con el Lago de

Ángel Lombardi es una de las voces que reclaman atención hacia el Lago de Maracaibo, “un reservorio de agua dulce que, lamentablemente, en los últimos 100 años ha resultado muy contaminado, empezando por la industria petrolera y petroquímica (…) algún día se tendrá que recuperar al lago, como fuente de agua potable”.

El Lago tiene una relación orgánica con Maracaibo y el zuliano, en todo sentido: económico, histórico, literario y psicológico – cultural. Es muy difícil que un maracucho, un zuliano, de una u otra manera, no tenga una relación personal con el Lago y eso se ha manifestado de mil maneras, en las gaitas, las decimas y en la literatura.

“Extasiado contemplo el terso lago

con sus bellas goletas y piraguas,

meciéndose en sus dulces limpias aguas

al soplo del ambiente matinal”

Fragmento de ‘A Maracaibo’

Víctor Añez Casas (Maracaibo, 1804-1880)

Miradas diversas

Jesús Ángel Semprún es el actual director del Acervo Histórico del Zulia y es coautor de la antología El Lago de los Poetas, donde recopila sentidos versos dedicados al Lago desde el siglo XIX hasta nuestros días.

Semprún nos explica, al iniciar la conversación, que aunque le llamemos Lago, el Coquivacoa es un estuario, ya que tiene salida al mar y sus aguas dulces se mezclan al encontrarse con el Caribe.

Considera que si bien el Lago es un símbolo de la identidad zuliana, va más allá. “Toda la historia local, regional y nacional, la Batalla Naval del Lago, el desarrollo económico y comercial de la ciudad puerto, la fe, la música a través de la gaita, la décima como expresión de los pueblos palafíticos, la poesía popular; las leyendas y tesoros… toda nuestra historia confluye o está anclada al lago de Maracaibo”.

Y en ese devenir, quienes miran al Lago lo hacen desde su perspectiva, desde su vocación o del momento histórico en el que se encuentran. “La mirada hacia el lago no es la misma” a lo largo del tiempo.

“De lo romántico, inspirador, mítico, legendario, las epopeyas, la piratería, la historia, hasta la denuncia y la protesta entre los vanguardistas, sobre todo cuando inicia la explotación del petróleo”, apunta Jesús Ángel Semprún.

El lago de Maracaibo, una musa de todos los tiempos

En el prólogo de la antología El Lago de los poetas, de Jesús Ángel Semprún y Carlos Ildemar Pérez, cuentan qué, según las leyendas, bañarse en sus aguas limpias y transparentes podía curar enfermedades. También que cualquier mortal se convertiría en poeta si en sus primeros 20 años de vida se deleitaba entre sus olas.

“En aquel entonces el Lago simbolizaba lo grandioso y lo noble, como la madre, la patria, el amor, los principios morales, la tradición, la valentía, el pujante porvenir”, expresan los autores.

“Siglos yo pasara bordando quimeras, cual monje que escucha celestes bandolas, bajo tus paraguas de azules palmeras, con la desmayada canción de tus olas”, escribió el ilustre Jesús Enrique Lossada. Así también Yépez, Elías Sánchez Rubio, Udón Pérez se inspiraron en él.

Con el hallazgo de la riqueza petrolera en sus profundidades, la perspectiva de los bardos se transformó en denuncia, en alerta.

Muy temprano, en la década de los 20, el llamado poeta legionario, Ismael Urdaneta, sentenció: “la alberca de zafiro se hizo tina de aceite”.

“El alcatraz ha muerto, las gaviotas se fueron, en las palmeras sube la savia del petróleo”, recitó el poeta Guillermo Ferrer.

Los poetas y autores contemporáneos ya no tienen aquella visión romántica del Lago, más bien se conduelen de él, de la contaminación que lo aqueja, de la indiferencia oficial y ciudadana.

Sobre este último punto, Semprún considera que el zuliano de a pie no es apático o indolente con el Lago, cuyas orillas fueron conquistadas por urbanismos y empresas, que entorpecen la posibilidad de que todos los ciudadanos lo disfruten por igual.

«Qué molleja primo,

Tan cristalino que estaba

El lago ayer,

No es el palafito lo que está matando

Todo lo que hay en él»

Alí Primera

Así lo veo, así lo siento

Tanto quienes permanecen en la ciudad como aquellos que emigraron a otras tierras, tienen al Lago de Maracaibo en el corazón. Unos con recuerdos gratos y emotivos, otros desde la preocupación y el activismo. Acá sus pareceres.

María del Mar Dosil: Un amor inexplicable

La piloto María del Mar Dosil fue tendencia en las redes hace algún tiempo cuando se grabó bañándose en el Lago, sin ningún temor. Y es que su relación con el Coquivacoa la ha vivido desde siempre y sin reservas.

“Estoy escribiendo mi libro y la primera página comienza así: yo de niña, frente a la orilla de mi lago, apenas con 4 años de edad, recogiendo cangrejitos que se esconden en la madera que trae la corriente, mientras veo el sol naciente por el este de mi hogar”, nos cuenta.

“Para mi es inexplicable el amor a mi lago y su cercanía con todas mis historias, no había un lugar mejor para vacacionar, no había una mejor vista a diario desde el patio de mi infancia, no había mejor fruta que las uvitas de playa cuando la mata se veía morada de tanto florear…”

María del Mar aprendió a nadar y a bucear en el Lago de Maracaibo, siendo sus padres quienes le inculcaron el amor que le tiene. Ya de adulta, preparándose para ser piloto profesional pudo sobrevolarlo. “Fue una navegación de alumna piloto y extasiada de tanta inmensidad me sentí gaviota”.

Desde ese afecto entrañable por el estuario marabino, María del Mar llama a la conciencia cada uno de nosotros, “del que botó la basura sin bolsa al contenedor, del que lanzó el papelito a la calle, del que creyó que era mejor lanzar el desecho en la cañada, del que pintó y lanzó su brocha contaminada…”

Régulo Pachano: “Vía natural de nuestras expresiones, saberes y fe”

Para el gestor cultural y exdirector general del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, “el Lago es nuestro eje cultural. Los zulianos somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por el Lago. Es un símbolo y conector imaginario de nuestra vida”.

“Más allá de su riqueza, su valor natural es la vía natural de nuestras expresiones, saberes y fe. Es un símbolo que embellece y alienta constantemente el corazón del zuliano”.

Pachano también llama a admirar y amar al Lago desde la acción. “Estamos en deuda, hemos sido meramente contemplativos de su realidad, hoy nos exige ser y hacer por su permanencia y valor, que al fin y al cabo seguirá siendo para nosotros mismos, por nuestra memoria e identidad”.

Carmen Zabala: “Debemos protegerlo y cuidarlo como patrimonio nacional”

Orgullosamente zuliana, la destacada periodista Carmen Zabala dice que se siente “jochada” por tener “el lago más grande de Sudamérica y que le ha dado a Maracaibo el calificativo de ciudad puerto”.

“Es escenario de hermosas vistas, de amaneceres y atardeceres, donde la naturaleza hace que la luz del sol lo convierta en un espejo luminoso que da el contraluz perfecto. Ha sido musa de los grandes escritores y compositores musicales rompiendo fronteras y dándose a conocer en cualquier rincón del globo terráqueo”.

“Dios quiera que todos aprendamos a quererlo para que lo cuidemos y exijamos a las autoridades del país que lo protejan y cuiden como patrimonio nacional”, dice Carmen Zabala en conversación con Noticia al Día.

Amos Smith: Un sentimiento de pertenencia frustrado

“El Lago es como una metáfora de nuestra propia identidad. La queremos, la adoramos, pero la paradoja de todo esto es que esas aguas envejecen y se contaminan y salvar al lago de Maracaibo se ha terminado convirtiendo en nuestra mayor utopía”, reflexiona el productor audiovisual Amos Smith.

“Sin embargo, el Lago sigue siendo un reservorio de fuerzas para el espíritu. Es la fuerza vital que nos acompaña”.

“Una similitud con la mirada de un caraqueño al Cerro El Ávila. Un sentimiento de pertenencia frustrado, pero que no terminamos de saber que es frustrado, porque es una vida que peligra y muchos lo ignoramos”.

Noé González: “El Lago hablaría muy mal de Maracaibo”

El sociólogo, exparlamentario y expresidente de Planimara, Noé González, considera que no hemos correspondido a la generosidad y al significado que el Lago de Maracaibo tiene.

“Una fuerza telúrica constitutiva de su identidad, de la que hemos sido incapaces de hacerla parte viva de la vida cotidiana, a pesar de su imponencia paisajística, su presencia física y cultural”.

“El Lago es agua navegable, es recurso natural, es valor estético, es recurso productivo; por su intermedio llegó la ‘tablita’ dando paso a una devoción que conmueve a creyentes y ateos”, enumera Noé González.

“De su lecho brotó el Mene que sostuvo el país durante todo el siglo veinte. Es posible que en estos tiempos de titulación de derechos a la naturaleza y de cuestionamiento mundial por la degradación de los ecosistemas, la pregunta sea inversa: ¿qué han significado Maracaibo y, especialmente, los maracaiberos para el Lago? El Lago hablaría muy mal de Maracaibo”.

“La relación de los zulianos con el Lago en principio varía según los aprovechamientos cotidianos; por ejemplo: en el sur del Lago todavía es balneario y lugar de celebración. En casi todas sus costas aún se pesca y es fuente de recursos”.

“Creo que, de manera general, existe una relación amorosa en estado inocente, adolescente -todavía- incapaz de pasar a la madurez de sentirnos responsables de su estado. No obstante, su belleza, presencia e influjo, todavía genera los sentimientos más sublimes, sensibles y espirituales del regionalismo”.

«Para mí, es la representación más ancestral de estas tierras y aguas; de nuestra misma condición cultural y social como sociedad, aunque hable muy mal de nuestra incapacidad histórica para hacer un encaje productivo, cultural y estético del Lago, con nuestras formas de vida, más allá de considerarlo un sumidero de nuestras miserias”.

Marlene Nava: “Si el Lago de Maracaibo muere, nosotros morimos también”

La comunicadora e historiadora zuliana Marlene Nava considera que “el Lago para la ciudad y para el estado, es la vida. Del Lago le ha venido absolutamente todo, su origen se debe al Lago”.

“Históricamente se ha demostrado que sus habitantes fueron grupos que se establecieron en las orillas del lago y que se conocieron como los pueblos de agua y los habitantes como los señores de la laguna. Todo provenía de esa fuente inagotable que es el lago, a lo largo de los siglos”.

«Adquirió una trascendencia histórica, geográfica, económica, cultural. Alrededor del Lago se ha creado una identidad, sobre la que gira la vida del zuliano».

«La relación del zuliano con el Lago ha ido decayendo. Inicialmente estuvo altamente imbricado el hombre al lago, incluso vivía en sus aguas».

«Recuerdo que la generación anterior a la mía tenía una relación directa con el lago: las mujeres lavaban en sus orillas, se practicaban deportes lacustres, había competencias de natación, regatas, festivales lacustres… hay tradiciones de procesiones lacustres».

Un reencuentro artificial

«No sé si fue la influencia del petróleo, pero las ciudades se fueron haciendo más ajenas a sus orillas, fueron matando sus orillas. Actualmente hay un intento de reencuentro, pero yo lo considero un reencuentro muy artificial», comenta Marlene Nava.

«Para mi el Lago significa una angustia. He planteado en muchas ocasiones que la recuperación del Zulia tiene que partir como eje transversal del Lago de Maracaibo. La recuperación del Lago, entiendo, es un proceso sumamente largo, pero si no empiezan no terminan. Nuestro papel debe ser pegar gritos de auxilio, hacer un llamado. Si el Lago muere nosotros morimos también».

«Imagínate esa inmensa masa de agua convertida en pantano, y ya hay zonas donde eso está ocurriendo. Yo creo que la situación del Lago es un compromiso, una obligación, es una deuda para todos los zulianos que tenemos que asumir de algún modo».

«He propuesto la necesidad de hacer una inmensa campaña por el Lago, partiendo, como originalmente se hizo hace tiempo, un estudio de la Universidad del Zulia, contactar organismos internacionales, pero lo peor es no hacer nada. Será la forma de pagar la deuda histórica que tenemos con él».

Jacqueline Pérez: Se requiere un cambio de óptica con respecto al Lago

Desde su experiencia como activista ambiental y comunicadora social, Jackeline Pérez considera que es un cliché decir que “los marabinos vivimos de espaldas al Lago”, cuando es todo lo contrario.

“¿Quién quiere darle la espalda?… nadie. Todo el mundo, en la parte de la costa, todos quieren vivir frente al lago y es la parte más cotizada desde el punto de vista inmobiliario”, dice.

“Lo que si es cierto es que las ciudades costeras tienden a tener una carretera o vía que, al pasar por ella, se pueda visualizar cualquier cuerpo de agua. Ese era el cometido de la avenida El Milagro, que luego se fue privatizando y dio lugar para que el Ministerio de Ambiente en 1977 inaugurara el Paseo del Lago, en su primera etapa, que en sus sucesivas etapas llegaría a la plaza del Buen Maestro”.

El Paseo del Lago, hoy Vereda del Lago, se hizo con el propósito de darle a los zulianos un área para el esparcimiento, en contacto con el estuario marabino.

Además del Zulia hay otros responsables

Por otra parte, agrega que la mayoría de la gente que lanza la basura aguas arriba, en las cañadas, no sabe que esos desechos van a parar al Lago. Además, no solo es responsabilidad del Zulia, es un asunto que compete a todos los estados que lo bordean.

«Hay que tomar en cuenta que la cuenca del lago, recibe agua de los ríos y cañadas. Los desechos que se vierten a las aguas no solamente son del Zulia sino de los estados andinos que carecen de rellenos sanitarios, vertederos clasificados como tal, muchos de ellos localizados en las orillas de los ríos y que aguas abajo van a parar al Lago de Maracaibo».

Pérez acota que el Norte de Santander también drena sus aguas hacia el lago y que cuando han ocurrido voladuras de oleoductos en Colombia, esos derrames llegan hasta acá, a través del Catatumbo.

“Más que con el regionalismo o no, tiene que ver con la falta de políticas públicas tanto en los otros estados de la cuenca del Lago, como en el Zulia”, puntualiza Jacqueline Pérez,

Lamenta que el proyecto Museo del Lago, concebido por Lía Bermúdez, no haya podido materializarse. “Iba a ser un centro de irradiación cultural y ambiental con todo lo referente con el lago y su cuenca hidrográfica. Mostrar ambos aspectos, lo ambiental y cultural, para que tengamos un mayor conocimiento y no lo depredemos tanto de palabra”.

Pérez considera que decir «el Lago está perdido, está muerto, está todo contaminado» impide valorar en su justa dimensión la riqueza del Sistema Lago de Maracaibo, que va más allá del cuerpo de agua. Son las bellezas escénicas, la biodiversidad, la geografía, el patrimonio físico, natural y cultural.

Si bien concede que hay un problema de contaminación por desechos y el efecto negativo de los derrames que se aprecian en sus costas, fue enfática al afirmar que no es cierto que todo el Lago esté afectado.

Jackeline Pérez invita a cambiar la óptica que tenemos con respecto al lago o mejor dicho, al Sistema Lago de Maracaibo y su cuenca hidrográfica. Su visión apunta a mirarlo con optimismo y menos juicios.

F Reyes

Fotografías: Gustavo Baüer

Noticia al Día