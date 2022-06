José Altuve pega su 14to jonrón en el no-hitter de Astros sobre Yankees (Video)

junio 25, 2022 - 4:35 pm

El venezolano José Altuve José Altuve pegó jonrón solitario con los Astros de Houston, que blanquearon 3-0 a los Yankees de Nueva York.

El cuadrangular de Altuve vino en el octavo capítulo por el jardín izquierdo del Yankee Stadium con una distancia de 411 pies ante los envíos del relevista Michael King.

Keep that same energy. pic.twitter.com/PJP82IrVG3

— Houston Astros (@astros) June 25, 2022