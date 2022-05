Entrevista a Sergey Sevanstan, CEO de Mediacoin: “Vamos A Revolucionar La Industria De Creación de Contenidos”

mayo 20, 2022 - 4:40 pm

Sergey Sevanstan no puede parar de hablar de lo mismo: cómo Mediacoin va a revolucionar la industria de la creación de contenidos. Para este experto en blockchain, mentor y exitoso emprendedor tecnológico, la premisa en la que se basa Mediacoin es, simplemente, lo que la industria necesita. Por ello, nos hemos sentado con Sergey para que nos cuente más sobre la plataforma y por qué están creando tanto hype a su alrededor.

P: Muy buenas Sergey y muchas gracias por atendernos. Lo primero que tengo que preguntar es inevitable: ¿Qué es Mediacoin? ¿Y por qué todo el mundo habla sobre él?

S: Muchas gracias a vosotros por atenderme y dejarme enseñaros por qué pienso que estamos ante una auténtica revolución. La industria de creación de contenidos está estancada… Yo diría que aún peor que eso, le están quitando oportunidades a muchísimos creadores, que crean un contenido fantástico, pero que por culpa de decisiones corporativas, no tienen la opción ni de monetizar su contenido ni de innovar en sus contenidos.

Esas dos premisas básicas: dar más oportunidades de monetización y más control sobre su contenido son los pilares por los que Mediacoin se creó. Simplemente, Mediacoin es una plataforma alternativa (creada utilizando la tecnología blockchain) para que artistas, influencers, vloggers y otros creadores de contenido protejan, controlen y se beneficien de su trabajo en mejores condiciones que las actuales.

Es una premisa que ha llegado al público. El alboroto con este proyecto se debe a que tenemos nuevos usuarios, artistas y creadores de contenido, con millones de seguidores que se involucran cada semana dándonos a conocer. Estamos muy contentos con toda la repercusión que estamos teniendo.

P: Es cierto que cada vez salen a la luz decisiones más que dudosas por parte de las grandes plataformas de contenido, y muchos de los creadores siempre acaban cediendo por falta de alternativas. ¿Qué propone exactamente Mediacoin para mejorar las condiciones de esos creadores y se unan a su plataforma?

S: La discusión está ahí fuera, estoy de acuerdo contigo. Y por eso hemos identificado las dos grandes problemáticas de la industria: monetización justa y libertad y más control a la hora de crear contenidos.

Respecto a la primera, gracias a que nuestra plataforma está construida a partir de la blockchain, hemos podido implementar una serie de opciones para los creadores de contenido e incluso hemos construido una microeconomía criptográfica. Es una economía que creemos más justa y permite a los creadores monetizar su contenido de diversas formas. Los usuarios pueden dar rienda suelta a su creatividad, obteniendo ingresos de diversas formas que no se encuentran en las plataformas tradicionales como la compraventa de NFT o las inversiones en criptomonedas.

P: ¿Una microeconomía criptográfica dices?

S: ¡Efectivamente! Es la base y creo la parte más innovadora de la plataforma. Mediacoin se creó para unir el mundo real con el mundo criptográfico, por lo que las personas deben poder comportarse en el mundo criptográfico de la misma manera que en el mundo real y viceversa. Es nuestro deber asegurarnos de que nuestra economía se comporte como la economía real y ofrezca las mismas oportunidades.

P: ¿Puedes desarrollar el concepto? ¿Existe una moneda propia, alguna forma de pago alternativa…?

S: Nuestro maravilloso equipo de desarrolladores han diseñado un modelo que creemos beneficia a los creadores por encima de todo. Esta economía está basada en proporcionar más oportunidades de monetización para los creadores. Por ejemplo, ponemos a disposición de los usuarios una solución “llave en mano” o turnkey que les permite crear y monetizar diferentes servicios ¡completamente diseñados a su gusto! A través de este servicio los influencers pueden hacer y vender NFT originales, crear e impartir lecciones para principiantes, videos y hasta donde la imaginación alcance.

La moneda principal de Mediacoin es el MC token, que incluso permite el “staking” o mantener la moneda en el monedero virtual para que así proporcione ganancias a lo largo del tiempo. Este concepto es importante, así que déjame explicarlo mejor.

Staking consiste en adquirir criptomonedas y mantenerlas bloqueadas en una wallet con la finalidad de recibir ganancias o recompensas. Es así como una persona invierte en Mediacoin. A diferencia de otras plataformas en las que las monedas también se pueden obtener mediante minería o acuñación, en nuestro caso nosotros no permitimos que los usuarios se involucren en el proceso de su creación. Las monedas deben comprarse y estas se convierten en su participación en la plataforma.

La moneda MC se podrá intercambiar o vender gracias a un monedero virtual que hemos desarrollado o incluso usando el programa de tarjeta de débito con pago disponible tanto en moneda fiduciaria como en criptomoneda. Con esta tarjeta, las personas pueden realizar cualquier transacción personal y comercial.

Esto último es muy importante ya que realiza nuestra visión de unir el mundo real con el mundo criptográfico.

P: Uno de los problemas que aún existen en la industria cripto es la falta de información y/o formación. ¿Tienes miedo de que esto haga que algunos usuarios no se unan a Mediacoin?

S: Estoy de acuerdo contigo de la falta de formación en cripto que existe ahí fuera. Es por eso que uno de los pilares de entrada para los usuarios es darle la mayor información posible de cómo funcionan todos y cada uno de nuestros servicios.

Para los usuarios más principiantes ofrecemos clases magistrales gratuitas sobre el tema, impartidas por expertos de la industria. La plataforma ofrecerá lecciones, webinars y clases online sobre inversiones en cripto y cómo usar la plataforma lo más efectivamente posible. Usando un sistema por niveles de dificultad, los usuarios podrán asistir al nivel básico de forma gratuita y, si así lo deseen, elegir si desean pagar por sesiones más avanzadas. Todas las sesiones, independientemente del nivel que sean, serán impartidas por profesionales de la industria. Además, la compañía también ofrece presentaciones y charlas sobre TC Mediacoin y las diferentes criptos del mercado en Inglés, Ruso y Español, de 2 a 6 veces por semana.

P: Antes comentaste algo sobre NFT también… ¿Puedes explicarnos más sobre cómo los usuarios pueden crear y vender NFT? Algo importante hoy en día es la inversión en el desarrollo de metaversos, que se ve pueden funcionar muy bien con las NFT…

Y Mediacoin no podía ser menos en ese aspecto, es por ello que también estamos trabajando en la creación de un metaverso propio. ¡Estamos a la vanguardia de la innovación!

Respecto a tu pregunta sobre los NFT y cómo los usuarios pueden crear o vender, la respuesta es bastante obvia: por supuesto Mediacoin ofrece un servicio de creación y venta de NFT y un mercado para ello.

También hay un mercado donde se pueden vender productos y servicios y mucho más por venir próximamente. Todas para que los usuarios puedan interactuar con ambos mundos.

P: Me he quedado con ganas de saber más sobre el metaverso que Mediacoin planea lanzar, ¿es ese tipo de secreto que no se puede contar o puedes decirnos algo más?

Por supuesto, tenemos algunos proyectos secretos, pero puedo darte un ejemplo de algo que nos tiene muy entusiasmados.

Empezando en junio de 2022, tenemos planeado lanzar nuestro propio metaverso en versión web donde los usuarios, artistas, influencers y seguidores podrán reunirse e interactuar, ofreciendo a los creadores la oportunidad de interactuar en ese espacio virtual. En este “Mediaverse” los usuarios podrán chatear, jugar juegos, mostrar y vender sus NFTs y mucho más.

Aunque la versión de junio será en formato 2D, estamos trabajando en una versión 3D que se podrá disfrutar con realidad virtual. (Gafas no incluidas ja ja)

P: ¿Por qué los influencers y otros creadores de contenido quieren ir a Mediacoin? ¿En qué se diferencia la plataforma de, por ejemplo, YouTube o Instagram?

S: Bueno, a diferencia de las plataformas que acabas de mencionar, en Mediacoin, los usuarios son verdaderamente libres para expresarse. No hay pautas de la comunidad ni moderadores; por lo tanto, los creadores no necesitan preocuparse tanto por lo que pueden o no pueden decir por temor a que su canal sea desmonetizado o cancelado.

Los propios usuarios pueden elegir qué contenido desean monetizar y tienen las garantías y seguridad que proporciona la blockchain. Pueden compartir y vender archivos, videos, NFT y más. Además, la audiencia también se beneficia de nuestra plataforma al liberarse de la publicidad y ventanas emergentes que caracterizan a otras plataformas.

Con TC Mediacoin los usuarios tienen el control total de su canal, sus ganancias y pueden maximizar sus ingresos con NFT y otras oportunidades de inversión en criptomonedas. Es por ello que cada vez más usuarios se unen a nosotros cada semana.

