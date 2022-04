«Como yo no existen dos»: Canales muestra el poder y le aclara a sus detractores (video)

abril 13, 2022 - 11:58 am

Diosa Canales, una vez más, causó furor en las redes. Mostró en un video, los resultados de sus entrenamientos en el gym, y dejó un mensaje contundente a sus detractores.

«Como yo no existen dos. Dios no crea copias. Todos los que hablan de mí, critican o simplemente no les caigo, es porque desean ser Yo», escribió la artista en un post de Instagram.

En una publicación más reciente, Diosa Compartió los avances de sus entrenamientos físicos, y dejó a miles con las bocas abiertas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diosa Canales 💋 Dios conmigo (@diosamundial)

