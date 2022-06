Carlos Alcaraz avanzó sin problemas a la siguiente instancia de Wimbledon

junio 29, 2022 - 4:33 pm

La nueva estrella del tenis español, Carlos Alcaraz, de 19 años, pasó el miércoles a tercera ronda del torneo inglés de Wimbledon al derrotar al holandés Tallon Griekspoor por 6-4, 7-6 (7/0) y 6-3.

Alcaraz, cabeza de serie número cinco, necesitó dos horas y 6 minutos para vencer al holandés, tenista número 53 de la clasificación mundial, sobre la hierba del All England Club londinense.

«Es increíble pasar a la tercera ronda aquí en Wimbledon», afirmó el español, que el año pasado había caído en la segunda ronda del Grand Slam británico.

Carlos Alcaraz marches on 👏

An impressive display as he dispatches Tallon Griekspoor in straight sets#Wimbledon | @carlosalcaraz pic.twitter.com/krymwojO9O

— Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2022