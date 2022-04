Adamari López se tatúa los pezones y comparte el proceso para motivar a otras mujeres sobrevivientes de cáncer de seno

abril 7, 2022 - 10:01 am

En 2004, Adamari López tuvo que enfrentar una de las pruebas más difíciles de su vida tras ser diagnosticada de cáncer de seno. Aunque la batalla no fue fácil, la carismática conductora de 50 años logró salir victoriosa de la enfermedad. La también actriz, tenía, sin embargo, una asignatura pendiente que venía rondando por su cabeza desde hace muchos años: tatuarse los pezones.

«Ustedes saben que hace muchos años atrás yo fui paciente de cáncer y que tuve una mastectomía radical en mis senos y parte de lo que me vengo a hacer hoy es yo creo que algo que esperaba hace mucho tiempo, que a lo mejor muchas veces no he compartido esa parte con ustedes y Raquel [de Alquimia Beauty Healing] va a ser esa manita santa que va a hacer ese trabajo», compartió recientemente Adamari a través de su página de Facebook.

«Y es que al haberme quitado mis senos en su momento también perdí los pezones de mis senitos y Raquel hoy va a hacer un trabajo espectacular haciéndole el tatuaje de los pezones en ambos senos», agregó la mamá de Alaïa, quien supera los 7 millones de seguidores en Instagram.

Adamari documentó todo el proceso

La copresentadora del programa hoy Día (Telemundo) quiso documentar todo el proceso con el propósito de motivar a otras mujeres que, como ella, han sido víctimas de esta enfermedad para que sepan que pueden «volver a tener esa coquetería, esa sensualidad y esa autoestima alta».

«A lo mejor muchos de ustedes sienten que no necesariamente están preparados para ver, si es así quizás el video para ustedes debe llegar hasta aquí», avisó la presentadora.

«Pero si tú eres una mujer que has pasado cáncer, que has sufrido de esta enfermedad y quieres saber que puedes seguir adelante y que puedes volver a tener esa coquetería, esa sensualidad, esa autoestima alta y que esto que me voy a hacer yo también es algo que tú te puedes hacer si así tú lo deseas y que puedes volver a vivir de la manera tan bonita y tan normal que tenías antes de haberte enfermado […] velo y prepárate para que tú también seas parte de ese proceso».

Los seguidores de Adamari no tardaron en aplaudir la fuerza y la valentía que una vez más demuestra la presentadora, quien se ha convertido en un ejemplo para muchas mujeres.

«Te admiro, eres una mujer guerrera, que Dios te continúe bendiciendo» o «Eres un gran ejemplo para todas aquellas personas que sufren de esta enfermedad. Siempre te he admirado, eres una gran persona y guerrera ante todo», fueron algunos de los comentarios que recibió.

