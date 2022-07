Y en la petrolera Cabimas nació un 15 de julio Henry Stephen

julio 15, 2022 - 12:28 am

Henry Augustus Stephen Pierre, (Cabimas, Zulia; 15 de julio de 1941-Caracas, 5 de abril de 2021),​ más conocido como Henry Stephen, fue un cantautor y actor venezolano considerado como uno de los pioneros del rock and roll en Venezuela.

Henry Stephen , Luego de haber sido integrante de la banda «Los Impalas» durante tres años con la que logró imponerse en España, la cual estuvo conformada por Rudy Márquez, Edgar alexander y Francisco Belisario.

Posteriormente a eso, Henry Stephen logra lanzarse como solista de la mano del animador número uno de Venezuela Renny Ottolina, afianzandose con su lista de canciones, pero con la paricularidad que para completar el top de las 12 canciones de su LP faltaba un ejemplar; de esta manera su casa disquera le presenta el tema «mi limón, mi limonero» la cual Henry afirma que «esa canción no contaba con la fuerza suficiente para llegar a ser un éxito», según el no le decia nada, por eso no la quería.

Finalmente, cuando ya el plazo para presentar el disco se vencia sus compañeros y asesores le notificaron que debian culminar la grabación del disco a toda costa. Henry se reusó a grabar la canción que se convertiria en un hit y en su insignia a nivel artistitico desde 1968.

Cabe destacar que esta canción se convirtió en la más popular del verano en España. Otros de los exitos que él grabó durante su carrera fueron: te he perdido, un vaso de vino, deja que te tome la mano.

El cantante zuliano, pionero de las escualas del rock muere a sus 79 años dejandonos una gran cación para recordar.

