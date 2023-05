Yolanda Andrade entre lágrimas: “Estoy cansada”

89046

Yolanda Andrade reapareció después de que se informara sobre su delicado estado de salud y ella misma explicara que estuvo hospitalizada de emergencia.

A través del programa matutino Sale el Sol, se difundieron las primeras imágenes de la también presentadora de televisión.

Ocurrió mientras la famosa llegaba a las instalaciones de la XEW, lugar en el que se graba el programa Montse & Joe.

Entre lágrimas y afectada, la artista manifestó que se encuentra sumamente agotada por todo lo que ha vivido en las últimas semanas.

“Ayer no vine porque estaba con las cosas del tratamiento, hoy de verdad no puedo trabajar. Ahorita para mí el trabajo (no es la mejor terapia), yo quiero descansar, yo estoy cansada”, reseñó Yahho.com

Andrade aprovechó para aclarar que su mal estado de salud no se debe a las adicciones que sufrió en el pasado.

“Sí, les compartí porque había una confusión de que yo había entrado a la clínica por una recaída, pero yo no tuve ninguna recaída y si la hubiese tenido, ¿qué tiene?, pero nada más quería aclarar para que no hubiera una confusión”.

A pesar de ser puntual en su trabajo la conductora, con la voz entrecortada, explicó que, por ahora, no regresará a trabajar, pues procurará atender su salud y prefiere estar en reposo.

“Es muy largo de explicar, estoy cansada y quiero agradecer a la empresa, a la producción que me hizo el favor, porque nosotros nunca hemos faltado a trabajar en 23 años, incluso hemos grabado con Oliver Montserrat adentro del hospital”.

Sobre el diagnóstico de Yolanda Andrade



Tras haber estado hospitalizada, muchas han sido las especulaciones sobre la enfermedad de que padece Andrade, pero no hay un diagnóstico que lo revele.

Yolanda Andrade tampoco pudo decir la razón exacta de su hospitalización, ya que señaló que sigue con estudios que ayudarán a detallar su diagnóstico médico.

Habló de los síntomas previos y detalló que se comenzó a sentir “débil, extraña” y con dolor de cabeza. Horas después, comenzó a vomitar sangre.

Al preguntarle si era cierto que posiblemente tenía un tumor, Yolanda Andrade hizo una pausa y se limitó a decir: “Pueden ser muchas cosas… no sé”.

