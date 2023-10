Voz Veis dejó el alma en la primera noche de “La Última Función World Tour”

170716

Carlos Labrador, Roberto Zambrano, Gustavo González, Luis Enrique Leal, Luigi y Santiago Castillo, integrantes de Voz Veis, comenzaron anoche, en la Sala Ríos Reyna, del Teatro Teresa Carreño, de Caracas, la cuenta regresiva de “La Última Función World Tour”, que contempla en Venezuela y más allá de nuestras fronteras, sus últimas presentaciones como agrupación.

Los ganadores del Grammy Latino deleitaron a sus seguidores con un repertorio que se extendió por más de dos horas, que inició con Qué me has hecho tú, Pedacito de tu querer y Vas.

“¡Caracas, muy buenas noches! ¡Que alguien me despierte de este sueño! Hoy comenzamos este camino haciéndolo frente a un público maravilloso. ¡Sean bienvenidos a la última función de Voz Veis”, dijo Santi!

La velada que se vivió este jueves en el centro cultural anclado en Bellas Artes fue una cargada de emoción, en la que los más de 2500 asistentes celebraron y se entregaron en cuerpo y alma ante los cantautores e intérpretes, quienes por su parte, correspondieron el afecto de sus incondicionales con letras de amor y desamor, humor, un sonido impecable, un paquete gráfico de antología y un viaje en el tiempo que muchos no podrían cuantificar.

Esa atmósfera se siguió respirando cuando se dejaron escuchar en el escenario: Cosita rica, Pa’ que no me puedas olvidar, Ya no estás aquí, La niña de mis ojos y Te brindo, entre otros hits.

Los artistas se mostraron cercanos con sus fanáticos y hablaron sobre el paso del tiempo, sobre cómo iniciaron su carrera en 1994, los golpes económicos que llevaron en el camino y cómo fueron avanzando y creciendo profesional y personalmente, cuyas vivencias le sirvieron finalmente de musa para escribir muchos de sus temas.

Así llegó Niña dura (en la que demostraron con picardía sus dotes en el baile), Tan cerca y Yo sin ti no valgo nada.

El sexteto, originario de Maracaibo, escoltados por una banda integrada por un baterista, guitarrista, bajista, percusionista, pianista y trompetista, hicieron gala de sus dotes como ensamble vocal al interpretar Bohemian Rhapsody, de Queen, (un performance que le valió la ovación del público), Ven a mi casa, Segundo plato, Aunque sea poco, Di qué voy a hacer contigo (que dedicaron en su cumpleaños a la primera finalista venezolana de Miss Universo 2022, Amanda Dudamel), Virao y Mis ilusiones.

Lea también: Maluma anunció que será padre por primera vez

Noticia al Día

Información de El Universal