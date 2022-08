Video filtrado de James Rodríguez bebiendo y cantando Diomedes Díaz a todo pulmón

agosto 30, 2022 - 1:24 pm

La vida sentimental de James Rodríguez ha experimentado varios cambios en los últimos años. La primera ruptura fue con la modelo y empresaria Daniela Ospina, con quien duró varios años de relación y tuvo a su hija, Salomé Rodríguez.

El romance entre Ospina y James fue muy mediático, la mujer lo acompañó desde muy joven y fue una de las que se hizo presente cuando fichó por el Real Madrid, siendo uno de los capítulos más importantes en la vida deportiva del colombiano.

Después de su ruptura, James tuvo un amorío con la modelo venezolana Shannon de Lima, con quien también terminó a los pocos meses; sin embargo, desde siempre se ha relacionado con Daniela, por ser la mamá de Salomé y la hermana del portero de la Selección Colombia, David Ospina.

Precisamente, la mujer anunció hace poco que se va a casar con su actual pareja, el venezolano Gabriel Coronel, quien le pidió matrimonio en Miami, Estados Unidos, con la complicidad de la mánager de ella que le programó una supuesta sesión de fotos para que asistiera a la sorpresa.

La noticia resultó sorpresiva para muchos, pues la pareja no ha cumplido ni un año de noviazgo; otros lo venían venir, pues el venezolano —que tiene un familiar con el mismo nombre del hijo de James Rodríguez— manifestó en varias ocasiones que quería formar una familia con la paisa.

En medio de esta noticia, una cuenta de chismes llamada Notifamosos destapó un video de hace unos meses en el que se ve a James Rodríguez tomando y cantando la música de Diomedes Díaz, dicho video desató especulación en redes, pues hay quienes se atrevieron a decir que estaba despechado por Daniela Ospina.

James Rodríguez cantó tema de Diomedes Díaz

El tema que cantó James fue ‘Me deja el avión’, del ‘Cacique de la Junta’ y el fragmento que interpretó fue: “Ay me importa un carajo que te hayas quedado con ese señor, yo sé que tú piensas que yo ando borracho y llorando por ti. Me da mucha pena tener que decirte que no ha sido así”

En el video apareció junto a David Ospina y Camilo Zúñiga, quienes también formaron parte de la Selección Colombia.

