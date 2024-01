Un 28 de enero el grupo musical USA for África graba ‘We Are The World’

220930

USA for Africa (Unión de Apoyo de Artistas para Africa), fue el nombre bajo el cual cuarenta y cinco conocidos artistas, principalmente estadounidenses, liderados por Michael Jackson, Harry Belafonte, Stevie Wonder, Lionel Richie y Bruce Springsteen, se reunieron para grabar el single “We Are the World” en 1985.

La canción alcanzó rápidamente el puesto número uno en los rankings de Estados Unidos e Inglaterra, así como en muchos otros países del mundo. El disco fue producido por Quincy Jones, que además hizo los arreglos.

Las considerables ganancias de la USA for Africa Foundation fueron destinadas al tratamiento de la hambruna y las enfermedades en África; los críticos, sin embargo, reclamaban que el dinero llegaba a los gobiernos de los países africanos, antes que a la propia población afectada.

En “We Are The World“, participaron los siguientes cantantes, además de los ya citados: Cindy Lauper, Diana Ross, Dan Aykroyd, Lindsey Buckingham, Kim Carnes, Ray Charles, Bob Dylan, Sheila E., Bob Geldof, Daryl Hall, James Ingram, Jackie Jackson, LaToya Jackson, Marlon Jackson, Randy Jackson, Tito Jackson, Al Jarreau, Waylon Jennings, Billy Joel, Tina Turner, Huey Lewis and the News, Mario Cipollina, John Colla, Bill Gibson, Chris Hayes, Sean Hopper, Kenny Loggins, Bette Midler, Willie Nelson, John Oates, Jeffrey Osborne, Steve Perry, The Pointer Sisters, Smokey Robinson, Kenny Rogers, Dionne Warwick y Paul Simon

Como músicos, participaron Lee Loughnane (trompeta), James Pankow (trombón), Walter Parazaider (saxo), Michael Boddicker (sintetizadores), Paulinho da Costa (percusión), Louis Johnson (bajo), Michael Omartian y Greg Phillinganes (teclados) y John Robinson (batería).

“We Are the World” (en español: “Somos el mundo”) es una canción escrita por Michael Jackson y Lionel Richie en 1985, producida por Quincy Jones y grabada por un gran grupo de músicos famosos formado especialmente para la ocasión que se denominó USA for Africa (United Support of Artists for Africa).

La grabación de la canción se realizó el 28 de enero de 1985 y fue publicada el 7 de marzo del mismo año por el sello Columbia Records. Los beneficios obtenidos por la canción fueron donados a una campaña humanitaria para intentar acabar con la tremenda hambruna en Etiopía.

Las terribles imágenes de la hambruna sufrida por parte del continente africano, principalmente Etiopía, dieron a Harry Belafonte la idea de realizar una campaña de recaudación de fondos con fines humanitarios. Su representante, Ken Kragen, le sugirió formar una unión de artistas al estilo de la exitosa banda Band Aid, formada por músicos británicos en 1984, para grabar la canción Do They Know It’s Christmas con fines similares.

Kragen eligió la fecha y lugar de grabación (25 de enero en Hollywood) para asegurar la asistencia de tantos intérpretes como fuese posible. En la invitación escrita que envió Quincy Jones a cada uno de ellos, se les advertía que “dejasen su ego en la puerta”.

La convocatoria fue atendida por 45 músicos, incluyendo Bob Geldof, que fue el promotor de la Band Aid en el Reino Unido.

Los vocalistas que interpretaban algún fragmento en solitario, fueron rotando entre 21 de los cantantes, entre los que estaban importantes nombres como Ray Charles, Harry Belafonte, Kenny Rogers, Lionel Richie, Al Jarreau, Diana Ross, Paul Simon, Michael Jackson, Huey Lewis, Daryl Hall, James Ingram, Tina Turner, Billy Joel, Kim Carnes, Dionne Warwick, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Steve Perry, Bob Dylan, Willie Nelson, Kenny Loggins y Bruce Springsteen. En el coro, actuaron todos los componentes de The Jackson Five.

Columbia Records donó los costes de producción y distribución a la campaña, así como los beneficios obtenidos por la canción.

We Are the World llegó a las tiendas de EE. UU. el jueves 7 de marzo de 1985 y vendió las 800 mil copias de la primera edición después del fin de semana. El 5 de abril del mismo año, más de 5 mil emisoras de radio reprodujeron la canción de forma simultánea. La canción llegó a ser número 1 en ventas el 13 de abril y se mantuvo en esa posición durante 4 semanas.

La canción ganó los premios Grammy de Canción del año, Disco del año.

