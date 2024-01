Un 21 de enero nacieron Christian Dior, Lola Flores, Telly Savalas y Plácido Domingo

216561

Un día como, en diferentes fechas del calendario, nacieron Christian Dior, Lola Flores, Telly Savalas y Plácido Domingo, grandes figuras del mundo de la moda y el espectáculo que dejaron una huella imborrable.

Christian Dior

Christian Dior fue un diseñador francés, fundador de una de las casas de moda más importantes de la industria. Fue uno de los couturiers más relevantes del siglo XX, lanzando en 1947 su primera colección con la que impondría el New Look, una silueta que celebraba la feminidad y la opulencia en la moda para mujeres.

Christian Dior, nacido en Normandía, no planeó ser diseñador de moda, ni llegó a la industria por los métodos convencionales. Durante su juventud fue enviado a París, con esperanzas de que algún día formara parte de los cuerpos diplomáticos de Francia. En cambio, pasaba su tiempo sumergido en el mundo creativo y bohemio, acompañado de nombres como Salvador Dalí, Jean Cocteau y Christian Bérard. Inicialmente el diseñador francés Christian Dior había fundado una galería de arte financiada por su familia, la cual alojaba trabajos de artistas como Picasso y Braques, más la Gran depresión hizo su parte en llevar a la familia a la ruina, obligando al entonces galerista a explorar nuevas formas de ingreso.

Foto: Tony Armstrong Jones, 1957

Con la ayuda de Bérard, Christian Dior empezó a vender su trabajo como ilustrador a los periódicos, y su talento escondido para la ilustración de moda la consiguió un puesto en el estudio del diseñador Lucien Lelong. El servicio militar tocó a la puerta del diseñador, lo que lo hizo dejar la posición para trabajar para el ejército, a su regreso a París en 1942, comenzó a trabajar en la alta costura. Tras la generosa oferta de un empresario en busca de revivir una compañía, Christian Dior fundó en 1946 la que es hoy quizás la firma más poderosa de la moda. Una maison que al momento de su fundación, más que hacer moda, fue una herramienta de cambio social, un rol que la casa Dior sigue haciendo en la actualidad bajo la dirección de Maria Grazia Chiuri y Kim Jones.

El diseñador falleció en 1957, en Italia, dejando un legado de estilo que vivirá por siempre.

Lola Flores

Dolores Flores Ruiz, mejor conocida como Lola Flores, nació un 21 de enero de 1922 en Jerez de la Frontera.

Cantante y actriz española. Hija de un tabernero, Lola demostró desde muy pequeña sus cualidades para el canto y el baile. Su admiración por Pastora Imperio le llevó a seguir con sus inquietudes hasta que conoció a Manolo Caracol, quien la tuvo en su compañía durante unos meses cuando apenas contaba con quince años.

Toda la familia estuvo un tiempo en Sevilla hasta que recaló en Madrid, no sin antes conocer a otras figuras importantes de la canción como Estrellita Castro o el maestro Manuel López-Quiroga, quienes la animaron a seguir con su carrera.

Foto: Redes sociales

Cine y canción iban a ser los pilares sobre los que se asentaría la carrera artística de Lola tras la contienda civil. Su primera película fue Martingala (1940), de Fernando Mignoni, interpretando a una gitana. Su sueldo fue de 12.000 pesetas, algo nunca imaginado por ella. Durante los años cuarenta realizó una serie de giras por diversas provincias españolas con un espectáculo montado por el empresario Juan Carcellé. Su canción más importante de aquella etapa fue “El lerele”, que pasado los años se convirtió en un gran éxito.

Telly Savalas

Nació el 21 de enero de 1924 en Garden City, Nueva York.

Fue criado en el seno de una familia de emigrantes griegos. Fue el segundo de cinco hijos de la griego-estadounidense Christina Savalas, artista, y Nick Savalas, propietario de un restaurante griego.

Cursó estudios en la Universidad de Columbia y fue reclutado para participar en la II Guerra Mundial.

En 1959 se presentó a una audición de CBS para la serie “Armstrong Circle Theatre” y el director de casting le contrató como actor de carácter.

Foto: RRSS

En 1960 trabajo para la televisión en “Witness”, sobre la vida del jefe de la mafia Lucky Luciano, programa que consiguió grandes audiencias. Siguió trabajando para la pequeña pantalla pero también trabaja para el cine en películas como The Birdman of Alcatraz (1962) por la que recibió una nominación al Oscar. Generalmente sus interpretaciones son de hombres malvados y duros como en Even in The Greatest Story Ever Told (1965), donde encarna a Póncio Pilatos. También realizó películas que se convirtieron en clásicas: The Scalphunters (1968) y Los violentos de Kelly (1970). En 1973 le llegó la cumbre de su carrera cuando interpreta una serie televisiva de enorme éxito, Kojak.

Casado con Katherine Nicolaides, con la que tuvo una hija, Christina (1950). En el año 1960 contrajo matrimonio con Marilyn Gardner, con la que tuvo a Candice (1961) y a Penelope, (1963). De su relación con Sally Adams tuvo un varón llamado Nick (1973). En 1977 conoció a Julie Hovland, una agente de viajes de Minnesota, y ese mismo año se casaron y tuvo a dos hijos más: Christian y Ariana.

Telly Savalas falleció en Nueva York el 22 de enero de 1994.

Plácido Domingo

Plácido Domingo Embil, nació un 21 de enero de 1941 en Madrid, España.

Cantante de ópera español, uno los más destacados tenores del panorama operístico del siglo XX. A los pocos años de nacer se trasladó con su familia a Latinoamérica, donde sus padres, cantantes de zarzuela, tenían que realizar una gira en la compañía de Moreno Torroba. Finalizada la gira, en 1950 decidieron quedarse en México, donde se formaría el futuro tenor.

El pequeño Plácido asistía a las funciones en que actuaban sus padres, por lo que el mundo de la música pronto se le hizo familiar. A los cinco años salió del teatro tarareando el intermedio de El caserío que acababa de escuchar. Mientras cursaba sus estudios primarios empezó a estudiar solfeo con el maestro Manuel Barajas y subió varias veces a interpretar papeles de niño en algunas obras. Aunque su voz todavía no estaba formada, comenzó a cantar zarzuelas como barítono.

Foto: RRSS

Su temperamento le llevó, en los años siguientes, de una actividad a otra: fue jugador de fútbol, quiso ser torero, intervino en comedias musicales, acompañó a cantantes en salas de fiestas y recibió alguna que otra oferta para hacer cine. Su amigo Manuel Aguilar le sugirió que probase suerte en la ópera, y aunque pensaba que no tenía voz para ello, Plácido aprendió varias romanzas y dio una audición en la Academia de la Ópera de México.

Tras proseguir su formación en el Conservatorio de la capital azteca, en 1961 llegaría su debut como protagonista en Monterrey, en el papel de Alfredo en La Traviata de Verdi; en ese momento comenzó una fulgurante carrera que le llevaría a los principales escenarios del mundo.

Biografía y Vida/Busca Biografías