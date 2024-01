“Taylor Swift: The Eras ​​Tour” rompe récord de taquilla

210566

Si bien Taylor Swift no obtuvo su primer Globo de Oro en la entrega de premios de este domingo 7 de enero, la cantante estadounidense rompió otra marca la semana pasada cuando The Eras Tour entró en los libros de récords como la película concierto/documental con mayor recaudación de todos los tiempos.

Según The Hollywood Reporter, después de que el documental del concierto de tres horas llegara a los cines a finales de 2023 por tiempo limitado, el reciente estreno de la película en China ayudó a situarla en el número 1 de todos los tiempos entre las cintas y documentales de conciertos.

Con 8,7 millones de dólares recaudados en China tras su debut el 31 de diciembre, Taylor Swift: The Eras Tour superó el récord con 261,6 millones de dólares.

La marca previa la tenía Michael Jackson’s This Is It, el documental póstumo de 2009 que recaudó 261,2 millones de dólares en la taquilla mundial.

La película de Swift acumuló la mayor parte de sus ingresos brutos durante su fin de semana de estreno en octubre, cuando recaudó un récord de 92,8 millones de dólares en Norteamérica y 30,7 millones de dólares en el mundo (para un total de 123,5 millones de dólares).

El total le dio al documental el mejor estreno de todos los tiempos para una película de un concierto, superando la marca anterior de Justin Bieber: Never Say Never, que acumuló 73 millones de dólares en su primer fin de semana en el 2011.

El distribuidor de The Eras Tour, AMC Theatres, dijo en noviembre que la película de Swift había superado la marca de los 250 millones de dólares, colocándola entre las 20 películas más taquilleras de 2023.

La crónica de Swift de su gira récord recaudó 179,2 millones de dólares durante sus nueve semanas de presentaciones iniciales en los cines.

“En nombre de todos nosotros en AMC Theatres, envío mis felicitaciones y eterna gratitud a Taylor Swift por un notable desempeño en taquilla que batió récords”, dijo el presidente y CEO de AMC Entertainment, Adam Aron, en un comunicado el domingo. “Su espectacular actuación deleitó a los fans de todo el mundo y sirve como otro fuerte recordatorio del poder extraordinario del cine y la magia de las salas de cine”.

Swift retomará su gira el 7 de febrero, cuando dé el primero de cuatro conciertos en Japón en el Tokyo Dome, antes de visitar Australia y Singapur, y comenzar una serie de fechas europeas en París el 9 de mayo.

Lee también: Taylor Swift nombrada persona del año por la revista Time

Noticia al Día/Información de Billboard