Shawn Mendes anunció la pausa de su gira mundial: “Necesito enfocarme en mi salud mental”

-Millones de fanáticos se sorprendieron y alarmaron cuando en la cuenta de Instagram de su artista favorito se encontraron con un revelador texto: Shawn Mendes decidió poner en pausa su gira mundial y reveló que el motivo principal que lo llevó a tomar esa determinación es que necesita enfocarse en su salud mental.

“Me rompe el corazón tener que decir esto, pero desafortunadamente voy a tener que posponer las próximas tres semanas de shows en Uncasville hasta nuevo aviso. He estado de gira desde que tenía 15 años y, para ser honesto, siempre me ha resultado difícil estar en el camino, lejos de amigos y familiares”, comienza el texto compartido por el cantante de 23 años en sus redes sociales.

Y continúa: “Después de algunos años fuera de la carretera, sentí que estaba listo para volver a sumergirme, pero esa decisión fue prematura. Desafortunadamente, el peaje y la presión me alcanzaron y llegué a un punto de ruptura. Después de hablar con mi equipo y profesionales de la salud, necesito tomarme un tiempo para sanar y cuidarme a mí mismo y a mi salud mental, ante todo. Tan pronto como haya más actualizaciones, prometo que les haré saber que los amo”.

El cantante había iniciado su nueva gira mundial Wonder en Portland, Oregón, el 27 de junio. Tenía previsto brindar shows en otras ciudades y pueblos de los Estados Unidos y de Canadá hasta octubre para extenderse en mayo de 2023 por Europa.

Un texto sincero

En abril, el cantante también sorprendió a sus seguidores con un extenso texto sobre la verdad. “A veces me pregunto qué es lo que debería estar haciendo con mi vida y lo que siempre escucho en respuesta es: decir la verdad, ser auténtico. Sin embargo, siento que es algo difícil de hacer. Me temo que si la gente sabe y ve la verdad podrían pensar menos de mí. Podrían aburrirse de mí”.

Siguió: “Entonces, en esos momentos de desánimo, hago un espectáculo o me escondo. La verdad, en su forma actual, es un joven de 23 años que constantemente siente que está volando o ahogándose. Tal vez eso es lo que es estar en tus 20, o tal vez solo soy yo. La verdad es que realmente quiero aparecer en el mundo como mi yo único 100% verdadero y honesto y no me importa lo que piensen los demás. ¡A veces lo hago! A veces realmente no me importa lo que la gente piense, aunque la mayoría de las veces es una lucha».

Finalizó: «Esa es la verdad. La verdad es que a pesar de tanto éxito todavía me cuesta sentir que no estoy fallando. Hiperenfocado en lo que no tengo, olvidándome de ver todo lo que hago. La verdad es que estoy agobiado y sobreestimulado. La verdad también es que estoy bien. Solo trato de decir la verdad y ser auténtico. Me gusta pensar que tal vez esto pueda resonar con algunas personas”.

A mediados de 2021, Shawn Mendes reveló que tiene dismorfia corporal, un trastorno que provoca una obsesión con la imagen en el espejo. En medio de una entrevista, el vocalista canadiense se refirió a esta afección que le genera serias dificultades en su vida personal. Habló de cómo su exposición logró dañarlo seriamente. “Después de participar en una sesión de fotos en la que se supone que tienes que salir sexy, tu mente se puede ver muy afectada”, expresó.

“Aparecí sin camisa en varias publicidades que se veían por toda la ciudad. Tu mente se puede ver muy afectada con eso”, le dijo el cantante a la revista Wonderland. Y agregó: “Al final te obligas cada día a estar a la altura del chico de la imagen”.

