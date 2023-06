110904

El presentador peruano Bayly escribió en su columna El Francotirador, el encuentro improvisado que tuvo con Shakira, a quien no veía desde hacía muchos años.

De hecho, Bayly dijo que la última vez que se cruzó con la barranquillera fue hace 15 años, cuando ella era novia de Antonio de la Rúa y explicó que desde que empezó su relación con Piqué la cantante dejó de responderle los correos que le enviaba.

“Desde que se enamoró del futbolista Piqué, Shakira dejó de responder mis correos… En numerosas ocasiones le escribí a Shakira diciéndole que estaba de paso por Barcelona, que deseaba verla, pero nunca contestó y entonces comprendí que ya no quería verme, que no deseaba presentarme a Piqué, que acaso me veía como un amigo del pasado al que no le apetecía volver a ver”, escribió.

Shakira dijo que su ex la consoló en su ruptura con Gerard Piqué, según Jaime Bayly. En la columna, contó que el encuentro con Shakira ocurrió en un vuelo Miami-Madrid, y allí tocaron el tema del divorcio de Gerard Piqué.

Según el periodista, Shakira, quien estaba con sus hijos, le dijo que no ha sido un proceso fácil, pues a la pregunta de cómo se encontraba, ella le respondió que “ha tenido tiempos mejores”.

Fue durante esa conversación que Shakira habría preguntado por Antonio de la Rúa, teniendo en cuenta que él y Bayly eran buenos amigos.

Ante eso, Bayly comentó que le dijo a la colombiana que hablan constantemente, pero lo que no se esperaba era la respuesta de la artista, quien le confesó que él estuvo muy pendiente de ella durante el proceso de separación.

“Me alegro. Se ha portado muy bien conmigo en estos tiempos tan difíciles. Es noble”, dijo la barranquillera.

Finalmente, el periodista peruano detalló que Shakira se fue al baño a maquillarse y arreglarse, cuando el avión ya estaba cerca de aterrizar, por lo que no alcanzó a despedirse de ella.