Sebastián Yatra reaccionó al nuevo romance de su ex, Tini Stoessel

junio 30, 2022 - 5:32 pm

1894344

En 2019 los cantantes confirmaron los rumores y anunciaron su relación a todos sus seguidores. En ese entonces, ambos se habían convertido en una de las parejas más queridas de la farándula tanto nacional como internacional.

Sin embargo, esa historia llegó a su final un año después, cuando el mundo se enfrentaba a una pandemia, y la pareja lo dio a conocer en redes sociales con un mensaje en el que aseguraban que, si bien habían vivido momento lindos y positivos, también eran conscientes de que las cosas muchas veces no se daban como uno las esperaba e imaginaba.

Por esa razón, contaron que tomaron la mejor decisión para ambos que era seguir con su vida por separado, dejando solo lindos recuerdos de su relación en su corazón y, por supuesto, agradeciendo el cariño de sus fanáticos.

Desde ese entones ambos decidieron rehacer su vida por separado y hasta el momento, aunque se han conocido algunas especulaciones de un romance del colombiano, ninguna de ellas ha sido confirmada por él. Por su parte, Tini sí tiene un nuevo amor y ya oficializó su relación con el jugador de fútbol Rodrigo de Paul.

Ante este romance, Yatra fue abordado saliendo del teatro donde estaba viendo ‘Inmaduros traicioneros’ en Argentina, y periodistas lo interceptaron para saber lo que él pensaba con respecto a este nuevo romance de la cantante, y en pocas palabras decidió responder: “Está bien, que sea muy feliz”.

Aquí una foto del futbolista:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rodrigo De Paul (@rodridepaul)

Con esto, finalizaba su intervención con la prensa y se retiraba, dejando claro que, si bien desea lo mejor para su ex, es un tema del que no tiene interés de hablar y evidentemente algo de lo que evade en cada una de las entrevistas, entendiendo que hablar sobre antiguos amores no es algo fácil para todos.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día con información Pulzo