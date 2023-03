68876

Gerard Piqué se ocupa de pasar tiempo con sus dos hijos: Milan, de diez años, y Sasha, de ocho.

Hace unos días, los tres fueron juntos a disfrutar de la final de la King League en Barcelona y si bien se divirtieron bastante, también protagonizaron un incómodo momento que se volvió viral.

Se trata de un video que circula en la red social Twitter, en el que se puede ver al exjugador de Barcelona furioso y regañando a uno de los chicos mientras eran vistos por miles de personas en el estadio Camp Nou del FC Barcelona.

En las imágenes que salieron a la luz se ven a los chicos y Piqué disfrutando el partido de fútbol y también de los shows que brindaron Lali y Tiago PZK; se puede ver a Sasha y Milan corriendo por la cancha, reseñó La Nación.

Los hijos de Shakira estaban aburridos en la final de la liga amateur que tiene Gerard Piqué en España y se querían ir, sin embargo, tenían que esperar a que terminara la actividad.

Tras viralizarse el video, de inmediato las reacciones de los fans y detractores del deportista no se hicieron esperar.

Muchos se unieron a las críticas por lo que se puede ver en las imágenes, mientras que otros salieron a defender a Gerard Piqué, alegando que los niños a veces se comportan mal y que es necesario retarlos.

A comienzos de febrero, el futbolista vivió otro momento incómodo con sus hijos, cuando fue a buscarlos a la casa del artista.

Tras una espera prolongada dentro del auto, primero llegó el mayor, quien aprovechó unos minutos a solas para conversar con su padre a la espera de que llegara su hermano.

Piqué regaña a sus hijos y Shakira graba nueva canción



Mientras eso ocurre, la cantante Shakira sigue sumando canciones a su carrera musical.

En entrevista reciente con El País, el ex de Shakira dijo que no se iba preocupar por limpiar su imagen.

«El día que me muera miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce.

Añadió: «El resto no me importa. Destino mi energía a estar con los míos y eso es lo que tengo. Estoy muy feliz. ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad».

Shakira, después del éxito de la canción que sacó junto a Karol G, ahora apuesta a una colaboración con otro colombiano: Manuel Turizo.

Asimismo, se viralizaron unas imágenes de la grabación del videoclip que une a ambos artistas. En las fotos se puede ver a la colombiana vestida de sirena y adentro de una especie de pecera gigante.

En otra imagen, la intérprete aparece parada frente a unas rocas, vistiendo un traje dorado.

Por favor las caras de Sasha y Milan sameeee pic.twitter.com/KwmHhWl8OM — Óscar ✵ 💫🕊 (@oscba1) March 27, 2023