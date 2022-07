¿Se viene estreno de Shrek 5? Sus fanáticos se emocionaron con este video

julio 5, 2022 - 8:41 pm

-Internautas de la plataforma de Twitter han quedado perplejos con el último anuncio de la casa audiovisual Dreamworks, pues publicó un video de tan solo 10 segundos donde se puede ver el anuncio de lo que sería la nueva película de la saga de Shrek, el ogro más querido y conocido de todo el planeta.

En el video se puede ver una F con orejas verdes que dice: «F es por Fiona, Fergus, Farkle, Felicia, Familia, Muy Muy Lejano (Far Far Away) ¿Continuamos?”, por lo que se desató la locura en la plataforma del «pajarito azul» con miles de menciones que se volvieron virales en tan solo unos minutos.

F is for Fiona, Fergus, Farkle, Felicia, Family, Far Far Away… shall we go on? 💘 pic.twitter.com/NQFiKg3Z6l

— dreamworksjr (@dreamworksjr) June 27, 2022