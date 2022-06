¿Por qué «Lightyear» decepcionó en taquilla?

junio 21, 2022 - 3:03 pm

“Solo: Una historia de Star Wars”. “Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw”. En estos días, muchas franquicias cinematográficas han producido ese spin-off que superó los límites de un universo cinematográfico conectado.

Ahora “Lightyear” se ha convertido en la película de la serie “Toy Story” de Pixar Animation Studios, que durante 27 años ha sido una bendición para la potencia de animación por computadora propiedad de Walt Disney Co.

“Lightyear”, con Chris Evans dando voz al famoso Space Ranger, recaudó 51 millones de dólares en ventas de boletos en América del Norte de viernes a domingo, un resultado decepcionante considerando que los analistas habían pronosticado un primer fin de semana de alrededor de 70 millones de dólares.

Incluyendo las ventas internacionales, la película recaudó 85,6 millones de dólares, según estimaciones del estudio. A nivel nacional, no logró superar a “Jurassic World Dominion” por el puesto número 1 en las listas, a pesar de las malas críticas de la secuela de dinosaurios, que ganó su segundo fin de semana consecutivo.

La modesta apertura de la película de Pixar es un dolor de cabeza inesperado para Disney, ya que la compañía comienza a llevar sus películas animadas exclusivamente a los cines nuevamente. “Lightyear” fue la primera película de Pixar en obtener un estreno exclusivo en cines desde “Onward” de 2020. El lanzamiento más reciente de Pixar, el aclamado “Turning Red”, se estrenó exclusivamente en Disney+, un ejemplo de cómo la compañía usa su destreza en animación para impulsar su negocio de transmisión de alta prioridad.

Si bien no es un desastre intergaláctico en toda regla, “Lightyear” es una rara falta para la serie “Toy Story”, la primera de las cuales revolucionó la animación por computadora, lo que llevó a que el estilo 3-D suplantara el aspecto más tradicional de Disney dibujado a mano para siempre. Las dos entradas anteriores, “Toy Story 3″ y “Toy Story 4″, que atrajeron fuertemente a familias y adultos sin niños, cada una recaudó más de $1 mil millones en ventas de boletos a nivel mundial.

¿Entonces qué pasó?

“Lightyear” siempre iba a estar en desventaja en comparación con otras películas de “Toy Story”. La nueva película no tiene a Woody, Jessie u otros personajes favoritos, y ya no tiene a Tim Allen dando voz al personaje de Buzz, quien en esta película es un héroe de ciencia ficción real, en lugar de solo un juguete.

Los spin-offs generalmente no lo hacen tan bien como sus principales contrapartes de franquicia. “Solo: A Star Wars Story” fue una gran decepción para Disney y Lucasfilm cuando la compañía trató de separar al popular personaje de Han Solo para su propia historia de origen. A “Hobbs & Shaw” de Universal le fue mejor, recaudando 759 millones de dólares en todo el mundo, pero sin Vin Diesel y Michelle Rodríguez, no podría alcanzar las alturas de más de mil millones de dólares de “Fate of the Furious” o “Furious 7″.

Una excepción a la regla es “Minions”, que logró superar las tres películas de “Despicable Me” con una tirada de 1.160 millones de dólares. Illumination Entertainment volverá a probar el punto de ruptura de la serie este verano con una precuela, “Minions: The Rise of Gru”.

“‘Toy Story’ desafió la gravedad en la taquilla durante sus 27 años, cada episodio superó al último, los dos últimos recaudaron mil millones de dólares en todo el mundo”, dijo David A. Gross, jefe de la consultora cinematográfica Franchise Entertainment Research en un correo electrónico. “Pero como todos los spin-offs, la historia de ‘Lightyear’ es más limitada ahora, la icónica voz de Tim Allen ha sido reemplazada y Woody se ha ido”.

La comercialización de “Lightyear” también podría haber sido un problema. El concepto de “Lightyear” fue un poco difícil de explicar. Está dirigido por el personaje Buzz Lightyear, pero no el juguete que el público conoce de las películas anteriores: es el personaje en el que se basa el juguete, protagonizando su propia aventura.

El principal problema parece ser que el entusiasmo por esta entrega no fue tan bueno como lo fue por las cuatro películas principales de “Toy Story”. Obtuvo una puntuación del 76 % en Rotten Tomatoes, lo que para otros estudios está bien, pero para Pixar no. El crítico del Times, Justin Chang, escribió que “aunque visualmente más grande y de escala más cósmica que ‘Toy Story’ cuadrilogía, su historia se siente más delgada y genérica”.

Según los datos de la encuesta de salida de audiencia PostTrak de Comscore, la película simplemente no funcionó tan bien con el público como la típica película familiar. Como suele ser el caso, diseccionar por qué una película tuvo un rendimiento inferior no es terriblemente complicado. A veces, las películas simplemente no se conectan de la forma en que los estudios esperan, sin importar las caras familiares que haya en la cabina.

