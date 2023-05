Por problemas de salud Celine Dion cancela gira internacional

101133

La cantante canadiense, Celine Dion, canceló este viernes, 26 de mayo, todas las presentaciones de su gira internacional «Courage World Tour» por motivos de salud.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, la intérprete lamentó anular sus conciertos por toda Europa e indicó que regresará a los escenarios cuando su salud esté recuperada.

«Estoy trabajando muy duro para recuperar mi fuerza, pero las giras pueden ser muy difíciles incluso, cuando estás al 100% (…) No es justo para ustedes seguir posponiendo los conciertos y, aunque me rompe el corazón, es mejor que lo cancelemos todo ahora hasta que esté realmente preparada para volver a los escenarios (…) Quiero que todos sepan que no me rindo (…) Y que estoy deseando volver a verlos», reza la misiva.

En ese sentido, explicó que continúa recibiendo tratamiento para tratar el trastorno neurológico que la afecta desde hace varios meses, el cual le impide caminar y utilizar sus cuerdas vocales como estaba acostumbrada.

La ganadora de dos Premios Óscar y varios Grammy padece el síndrome de persona rígida, una extraña enfermedad que afecta a una de cada millón de personas.

Esta afección le provoca rigidez muscular progresiva, dolores agudos, dificultad para moverse, espasmos y le impide realizar actividades físicas intensas.